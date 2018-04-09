Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: спрятанные Скрипали, снежная сакура, сериал о Дружко и другие новости.

Новые санкции против России

США и их союзники возложили на Россию ответственность за предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В частности, в Великобритании напомнили, что Москва выступала гарантом того, что Сирия уничтожит все запасы химического оружия. В ближайшие дни американские власти обсудят введение новых санкций против России.

Спрятанные Скрипали

Посольство России в Великобритании обвинило британские власти в попытке «спрятать концы в воду» после публикации The Sunday Times о возможном переезде Сергея и Юлии Скрипалей в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. «Наиболее очевидным местом для переселения Скрипалей является Америка, потому что там их с меньшей вероятностью убьют, и там их будет легче защитить под новыми именами», — уточнял источник газеты.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.

Грудинин-плохиш

Движение «Голос» выявило схожий подход СМИ к освещению деятельности кандидатов в президенты России, что может говорить о спланированной информационной атаке. Так, о Путине почти не говорили ничего плохого, а о Грудинине — ничего хорошего. Собчак и Жириновский упоминались в связи со скандалами. А отношение к остальным кандидатам было «просто пренебрежительным».

Снежная сакура

В Японии впервые за последние 17 лет во время апрельского цветения сакуры пошел снег. В горных районах префектуры Фукуи и городе Оно образовались десятисантиметровые сугробы, а температура воздуха здесь не поднималась выше плюс 5 градусов, что характерно для февраля — самого холодного месяца в этой области.

Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei) 8 Апр 2018 в 3:31 PDT

Подписка на айфоны

Сеть магазинов iPort запустила рассрочку под видом покупки айфонов по подписке. Срок рассрочки составляет 18 месяцев. Покупатели получают новый смартфон еще до ее завершения. При этом обмен выглядит как программа trade-in, но без доплаты. Сейчас таким образом можно приобрести iPhone 8 или 8 Plus. Флагманский iPhone X в акции не участвует.

Возвращение «Истории игрушек»

Disney и Pixar объявили, что «История игрушек — 4» выйдет в прокат 21 июня 2019 года. Подробности сюжета не раскрываются. Если верить слухам, четвертая часть сосредоточится на отношениях между Бо Пип и Вуди и расскажет, как фарфоровая пастушка воссоединилась с другими игрушками.

Сериал о Дружко

В Сети появился первый эпизод «Дружко сериала». Создатели описывают его как комедию «в полудокументальной стилистике», посвященную жизни некогда популярного блогера Сергея Дружко после закрытия его шоу. Предполагается, что в первый сезон войдут 12 серий.

Новый трейлер «Хана Соло»

В Сети появился второй ролик фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории». В спин-оффе главному герою предстоит доказать, что только он достоин управлять «Тысячелетним соколом» и носить звание «лучшего контрабандиста». Премьера картины в российских кинотеатрах запланирована на 24 мая.

Обложка: Walt Disney Studios