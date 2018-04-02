Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: падение обломков китайской космической станции, смерть основателя «Театра.doc», комплименты на «Версусе» и другие новости.

Бойкот торговых центров

Торговые центры столкнулись с резким падением посещаемости из-за негативного информационного фона после пожара в Кемерове и объявленного в соцсетях бойкота с требованием перепроверить пожарную безопасность в общественных заведениях. Представители нескольких крупных ТЦ в Москве и Подмосковье заявили о снижении числа посетителей в субботу, 31 марта, на 10–20 %. Некоторые бизнесмены пытались компенсировать отток клиентов из-за акции скидками.

Дело против Росгвардии

Глава Росгвардии Виктор Золотов попросил завести дело на сотрудников одного из подразделений своего ведомства. Проверка показала, что кемеровский Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии не мог не знать, что охрана сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» осуществлялась незаконно.

Падение китайской космической станции

Большая часть обломков первой китайской космической станции «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу. Это произошло над южной частью Тихого океана в 03:15 по московскому времени.

China's space lab Tiangong-1 re-enters Earth's atmosphere and is burnt up over the central South Pacific. It carried out docking and orbit experiments as part of China's manned space program pic.twitter.com/uXfp2NfbTI — China Xinhua News (@XHNews) 2 апреля 2018 г.

Смерть основателя «Театра.doc»

Режиссер и художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни. По словам коллег, он скончался от неожиданного сердечного приступа. Помимо «Театра.doc», он также работал над спектаклями в Центре драматургии и режиссуры, МХТ имени Чехова, ET CETERA и театрах «Школа современной пьесы» и «Практика».

Беспилотные автобусы в Германии

В Берлине запустили беспилотные автобусы. Пока они курсируют только по территории главной клиники Шарите, но власти готовы расширить границы эксперимента в случае его успеха.

Врезавшийся в дом дрон «Почты России»

Первый беспилотный летательный аппарат «Почты России», который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй в 15 километрах от места старта, потерпел крушение сразу после взлета. Он врезался в жилой дом. Пострадавших нет.

СРОЧНО: Первый беспилотник «Почты России» с посылкой потерпел крушение после взлета в Бурятии https://t.co/vbD4DdQYl0 pic.twitter.com/EHXVBd4Dq1 — FlashSiberia (@FlashSiberia) 2 апреля 2018 г.

Способы разделить Россию

Проекты Maps&Data и «Графики и жизнь» представили девять карт возможного разделения России с учетом сложившихся в стране стереотипов — например, о морозах, Крыме и британских олигархах. Публикацию приурочили к 1 апреля и снабдили пометкой о том, что авторы не призывают к нарушению территориальной целостности государства.

Выигрыш в полмиллиарда долларов

На бензоколонке LUKOIL в американском штате Нью-Джерси неизвестный приобрел билет лотереи Mega Millions, который принес ему выигрыш в 521 миллион долларов. Победитель сможет выбрать, получить ли всю сумму сразу или по частям в течение 29 лет. Личность покупателя пока не установлена, а продавшая билет кассир заявила, что не может вспомнить, как он выглядел.

Награды «Аритмии»

Фильм «Аритмия» стал главным победителем кинопремии «Ника». Картину признали лучшим фильмом 2017 года, а Борис Хлебников получил награду как лучший режиссер. Кроме того, ленту отметили за лучший сценарий. А Александр Яценко и Ирина Горбачева завоевали премии за лучшие мужскую и женскую роли соответственно. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева не получила наград ни в одной из шести номинаций, как и «Теснота» Кантемира Балагова. С полным списком победителей можно ознакомиться на «Кинопоиске».

Билл Гейтс в «Теории большого взрыва»

Билл Гейтс сыграл самого себя в 18-м эпизоде 11-го сезона сериала «Теория Большого взрыва». По сюжету Пенни встречает предпринимателя на работе, после чего ее друзья всеми силами стараются с ним познакомиться.

Тизер игрового долгостроя Insomnia

В Steam появилась официальная страница ролевой игры Insomnia: The Ark российской инди-студии MONO. Ее сюжет разворачивается на ретрофутуристической космической станции в условиях гражданского беспокойства, готового перерасти в мятеж. Релиз долгостроя запланирован на 2018 год.

Комплименты на «Версусе»

На ютьюб-канале «Версуса» вышел баттл между МЦ Похоронил и Halloween. На этот раз поединок проходил в новом формате: участники обменивались не оскорблениями, а комплиментами.

Новый альбом Севды Ализаде

Трип-хоп и арт-поп-исполнительница Sevdaliza представила новый альбом под названием «The Calling EP». В него вошли семь треков.

Обложка: «ПРОвзгляд»