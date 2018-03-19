Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: Путин на Манежной площади, новый дисплей от Apple, запрет на майнинг в отдельно взятом городе и другие новости.

Прощание с усами Грудинина

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю. Он должен будет сбрить усы, которые носит всю жизнь, так как набрал меньше 15 % голосов на выборах. Если бы политик преодолел эту планку, поклонники шоу «вДудь» увидели бы лысого ведущего.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

Путин на Манежной площади

После окончания голосования на президентских выборах Владимир Путин принял участие в митинге-концерте по случаю четвертой годовщины присоединения Крыма. Выступая на Манежной площади в центре Москвы, он поблагодарил своих сторонников за оказанное ему доверие и заявил, что планирует «привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов». «Чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны», — пояснил переизбранный президент.

Навальный против Собчак

В эфире YouTube-шоу «Навальный live» состоялись неформальные дебаты Ксении Собчак и Алексея Навального. Собчак пригласила оппозиционера вступить в партию, которую она создает вместе с Дмитрием Гудков, но тот ответил отказом. Он назвал Собчак «частью лживой фальсифицирующей схемы, которая не допустила его на выборы» и обвинил в работе на Кремль. «Ты приехала ко мне домой в два часа ночи и сказала: мне предлагают огромные деньги за выдвижение. Ты лжешь в каждом своем слове», — заявил Навальный.

Собчак ранее уже рассказывала о своем визите к Навальному с предложением выдвинуть единого кандидата от оппозиции на выборы. В качестве одного из вариантов рассматривалась жена Навального Юлия.

Россия на Паралимпиаде

Российские спортсмены заняли второе место в неофициальном командном зачете Паралимпиады в Южной Корее. В общей сложности они завоевали 24 медали: восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. На первом месте с 36 медалями оказались США. Замыкает тройку Канада, заработавшая 28 медалей, преимущественно бронзовых.

Смена часовых поясов

На референдуме в Волгоградской области большинство проголосовавших поддержали идею перейти в другой часовой пояс. Регион жил по московскому времени. Теперь к нему могут прибавить еще один час. Ранее часовые пояса также меняли Новосибирская и Томская области.

Новый дисплей от Apple

Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея. Процесс держится в тайне, но уже известно, что, по сравнению с OLED-дисплеями, которые используются, например, в iPhone X, новый экран будет более ярким и тонким, его цветовая гамма будет шире, разрешение — выше, а энергопотребление — меньше. В связи со сложностью производства ожидать нового дисплея стоит не раньше, чем через несколько лет.

Напечатанный электрокар

Базирующийся в Италии стартап X Electrical Vehicle за три дня напечатал на 3D-принтере двухместный электрокар LSEV, который уже показали в Шанхае. От обычного электроавтомобиля его отличает малое количество деталей — всего 50 против двух с лишним тысяч. Не распечатывались в нем только сиденья, зеркала и стекла. LSEV обещают выпустить на рынок в апреле 2019 года. Планируемая стоимость в Европе и Азии составит 7,5 тысячи долларов.

Запрет на майнинг

В американском городе Платтсбург собираются запретить майнинг криптовалюты в ближайшие полтора года. В мэрии пояснили, что из-за низких цен на энергию майнеры устроили здесь базу для операций, из-за чего местные жители начали жаловаться на рост коммунальных счетов. Они увеличились на суммы от 100 до 200 долларов. Предполагается, что новые правила вступят в силу в ближайшее время.

«Приключения Электроника 18+»

На получение субсидий от Фонда кино претендует фильм под названием «Ошибка 102». Это мелодрама, в которой главная героиня живет с человекоподобным роботом, который покорно исполняет все ее желания, в которых она не признается даже сама себе. Создатель картины Жора Крыжовников пошутил, что это своего рода «Приключения Электроника 18+», где «Электроник заменяет Сыроежкина не только в школе, но и в постели».

Обложка: Одесская киностудия