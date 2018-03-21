Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых новостях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: совет не поздравлять Путина, сооснователь WhatsApp против Facebook, трейлер фильма об экспериментах над людьми и другие события.

Стрельба в курганской школе

Тринадцатилетняя ученица школы № 15 города Шадринск, расположенного в Курганской области, открыла на перемене стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу. В результате инцидента пострадали семеро семиклассников, они отделались синяками и ссадинами. Следственно-оперативная группа устанавливает причины произошедшего.

Взрыв газа в Мурманске

Вчера в жилой пятиэтажке в Мурманске произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. В Следственном комитете вероятной причиной случившегося называют взрыв бытового газа. При этом один из жильцов дома незадолго до инцидента сделал на своей странице во «ВКонтакте» запись, в которой назвал 20 марта последним днем своей жизни.

Бойкот ЧМ-2018

Власти Швеции, Исландии и Дании рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу в России из-за скандала вокруг отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда уже отказался от представления своей страны на соревнованиях, последовав примеру Великобритании.

Совет не поздравлять Путина

Советники Дональда Трампа рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. На брифинге американского лидера присутствовали бумаги, на которых заглавными буквами было написано «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ».

Звонок Трампа Путину вызвал возмущение среди американских политиков. Так, сенатор от Аризоны Джон Маккейн назвал поздравления со стороны президента США оскорблением российских граждан.

Порно в транзакциях биткоина

Исследователи из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена обнаружили в цепочках транзакций биткоина сотни ссылок на детскую порнографию.

В блокчейне криптовалюты могут быть записаны небольшие заметки, среди которых ученые обнаружили восемь файлов с сексуальным контентом и одно изображение, на котором предположительно запечатлен несовершеннолетний. Еще два файла содержали 274 ссылки на контент с насилием над детьми.

По словам ученых, порнография может сделать блокчейн незаконным в большинстве стран мира, поскольку из-за особенностей системы ее содержание невозможно удалить.

Сооснователь WhatsApp против Facebook

Один из основателей WhatsApp Брайан Эктон присоединился к кампании #deletefacebook и призвал удалить приложение социальной сети. Акция связана со скандалом вокруг утечки данных 50 миллионов пользователей.

В 2014 году Facebook купил WhatsApp за 16 миллиардов долларов. Эктон покинул компанию в 2017 году, инвестировав 50 миллионов долларов в мессенджер Signal.

Короткометражка о журналистских расследованиях

Российская студия AG Films выпустила короткометражный фильм «Дедлайн» о видеоблогере, занимающемся журналистскими расследованиями. На создание ленты ее режиссера Германа Полозова вдохновили картины «Зодиак» и «Девушка с татуировкой дракона», а также сериал «Ганнибал». Кроме того, в фильме прослеживаются отсылки к расследованию Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».

Фильтры VSCO в стилистике Уэса Андерсона

Приложение VSCO и студия Fox Searchlight выпустили бесплатные фильтры в стилистике анимационного фильма «Остров собак» режиссера Уэса Андерсона. Первый фильтр убирает все яркие оттенки, второй добавляет желтых красок, а третий делает акцент на лиловых тонах.

In celebration of Wes Anderson’s upcoming @isleofdogsmovie, we’ve partnered with the filmmakers to bring you free, limited-time presets — DOG1-DOG3.



Available on iOS and Android. Learn more here — https://t.co/nTLOEn9IGm #VSCO #IsleofDogs pic.twitter.com/cjgiHKsbJt — VSCO (@vsco) March 19, 2018

Светофоры Карла Маркса

В германском Трире — родном городе Карла Маркса — появились пешеходные светофоры с изображением философа. Их установили по случаю 200-летия со дня рождения Маркса, родившегося 5 мая 1818 года.

Fantastic! Trier has Karl #Marx 'Ampelmännchen' on traffic lights to mark 200th anniversary of his birth! https://t.co/KJwhILRLSr pic.twitter.com/8jC1wEhUPZ — Helen Russell (@helengoth) 20 марта 2018 г.

Захоронение Хокинга

Прах британского физика Стивена Хокинга, умершего 14 марта, захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. «Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной», — заявил настоятель церкви Джон Холл.

Захоронение Исаака Ньютона в нефе Вестминстерского аббатства

Трейлер фильма об экспериментах над людьми

Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического фильма «Титан», рассказывающего об эксперименте по созданию сверхчеловека, который сможет выжить на спутнике Сатурна после гибели Земли. Российская премьера картины намечена на 12 апреля.

Сингапурский клип Флеша

Рэпер Флеш выпустил клип на песню «Internal» со своего дебютного альбома «Bogema». Режиссером ролика, снятого в Сингапуре, выступил Рустам Курташкин.

Трейлер комедии «Кошки-мышки»

Warner Bros. выпустила первый трейлер комедии «Кошки-мышки», в котором герои Джереми Реннера, Джона Хэмма и Эда Хелмса ежегодно играют в салочки. Российские зрители увидят картину 28 июня.

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