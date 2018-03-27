Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: пиратская Россия, памятник Дэвиду Боуи, сон как роскошь и другие события.

Стихийный митинг в Кемерове

Жители Кемерова вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли не менее 64 человек. Горожане выразили недоверие официально обнародованному числу жертв и потребовали рассказать им правду. Также митингующие призвали к отставке местных властей.

Инициативная группа жителей проверяет городские морги, сверяя число доставленных туда тел погибших. В свою очередь, власти Кемеровской области предложили наказывать за слухи о сотнях погибших на пожаре. Кроме того, губернатор региона Аман Тулеев заявил, что на митинг вышли не родственники погибших, а оппозиция, которая пытается «раскачать ситуацию».

Демократическое закрытие консульств

Посольство России в США предложило пользователям Twitter выбрать российский город, где стоит закрыть американское консульство — в Петербурге, Екатеринбурге или Владивостоке. К 11:30 в голосовании приняли участие свыше 50 тысяч человек, почти половина из которых одобрила санкции для петербургского консульства США.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

Пиратская Россия

Россия стала второй в мире по потреблению пиратского контента в 2017 году. По данным аналитической компании MUSO, на Россию пришлось 20,6 миллиарда посещений пиратских сайтов. Лидером стали США с показателем 27,9 миллиарда, а на третьем месте оказалась Индия (17 миллиардов).

Совокупное число посещений пиратских сайтов за прошлый год выросло на 1,6 %, превысив 300 миллиардов. Чаще всего пользователи нелегально скачивали телевизионный контент (106,9 миллиарда посещений), потребление которого увеличилось на 3,4 %. При этом спрос на пиратские фильмы упал на 2,3 % (53 миллиарда посещений).

Паркур и чайки в клипе Антохи MC

Антоха МС выпустил клип на песню «Выше» со своего последнего альбома «Советы для молодоженов». Главными героями ролика стали молодые паркурщики и морские чайки.

Памятник Дэвиду Боуи

В британском городе Эйлсбери в 60 километрах от Лондона открыли памятник Дэвиду Боуи. Здесь в 1971 году музыкант представил свой четвертый альбом «Hunky Dory», а год спустя — пластинку «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», впервые представ в образе Зигги Стардаста.

Бронзовая скульптура под названием «Земной посланник» изображает Боуи в различных сценических образах. В монумент встроен динамик, который каждый час воспроизводит песни музыканта.

The new #bowiestatue in #aylesbury. No, he wasn’t born here and no, he didn’t live here but he apparently performed his first gig here. pic.twitter.com/DMynpECYUO — Claire Zaffin (@greeneyedlens) 26 марта 2018 г.

Мировая продолжительность сна

Журнал «1843», входящий в группу изданий Economist, выяснил, что жители развитых государств спят дольше остальных. Для этого исследователи сравнили среднюю продолжительность сна с уровнем благосостояния граждан, используя данные почти миллиона пользователей приложения Sleep Cycle.

Лидерами по среднему времени, потраченному на сон, стали жители Новой Зеландии, спящие около 7 часов 40 минут в день. Также в топ-5 стран вошли Нидерланды, Финляндия, Австралия и Великобритания, граждане которых спят более 7 часов 30 минут. Россия расположилась в середине рейтинга: россияне тратят на сон примерно 7 часов 10 минут. При этом средний мировой показатель ежедневного сна составил 7 часов 12 минут.

Кроме того, аналитики обнаружили, что в среднем мужчины спят на 20 минут меньше женщин и чаще ворочаются во сне.

Трейлер нового сериала от HBO

Телеканал HBO представил трейлер сериала «Наследники» о членах семьи Рой, борющихся за право встать во главе крупнейшей в мире медиаимперии, которой владеет отец семейства. Премьера шоу из десяти эпизодов намечена на июнь.

Черно-белый клип с Дрейком

Рэпер Trouble выпустил черно-белый клип на песню «Bring It Back» с участием Дрейка и Майка Уилла.

Обложка: AMC Records