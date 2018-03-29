Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: упрощенная приватность в Facebook, «Батенька» против «России 24», клип с мамами рэперов и другие события.

Авария на атомной электростанции в Румынии

В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Сегодня утром второй блок АЭС автоматически отключился от национальной энергетической системы. Станция продолжает работать с одним реактором.

«Это далеко. Скорее всего, угрозы не представляет. Тем не менее мы уже включаемся в работу», — заявил «Интерфаксу» научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.

«Новичок» против световых мечей

Скотленд-Ярд пришел к выводу, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в собственном доме в Солсбери. Наибольшую концентрацию яда обнаружили на входной двери.

Тем временем глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию с героем романа «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым «в том смысле, что мы все уверены в том, кто виновен». Также министр противопоставил химическое оружие «Новичок», якобы использованное Россией для покушения на Скрипаля, световым мечам из «Звездных войн», концепт которых в 70-е разработали в Британии.

«Это все, что нужно знать о разнице между современной Великобританией и правительством Владимира Путина. Они делают „Новичок“, мы — световые мечи. С одной стороны — ужасающее оружие, предназначенное для убийства, с другой — таинственно жужжащий сценический реквизит. Но какое из них в действительности более эффективно в современном мире? <…> Какое вызывает восхищение вот уже у третьего поколения детей и приносит нам миллиарды?» — заявил Джонсон.

Ассанж без интернета

Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, с 2012 года живущего в посольстве Эквадора в Лондоне, лишили доступа в интернет и права принимать посетителей. Эквадорские власти объяснили свое решение тем, что Ассанж нарушил письменное обязательство не ставить отношения Эквадора с другими странами под угрозу своим поведением в Сети.

Одно из последних сообщений Ассанжа в твиттере посвящено критике высылки российских дипломатов из стран Запада в связи с отравлением Скрипалей.

Упрощенная приватность в Facebook

Facebook пообещал предоставить пользователям больше контроля над данными, которые социальная сеть собирает о них. В настройках появится раздел, упрощающий управление информацией, которую Facebook использует для показа объявлений.

В новом разделе также можно будет запретить поисковикам выводить профиль в результатах поиска, ограничить доступ к публикациям, выключить систему распознавания лиц, а также удалять репосты и лайки, собственные запросы в друзья и историю поиска.

«Батенька» против «России 24»

Редакция самиздата «Батенька, да вы трансформер» обвинила телеканал «Россия 24» в грубом искажении слов своего корреспондента Петра Маняхина о ситуации с погибшими в Кемерове. Ранее телеканал сделал вывод, что «Дождь», которому Маняхин в прямом эфире рассказал о слухах про 700 погибших, показал непроверенные сведения, нарушив закон о СМИ.

В самиздате уточнили, что в Кемерове корреспондент писал репортаж об искажении информации о трагедии на фоне общего недоверия граждан к власти. В эфире «Дождя» журналист подчеркивал, что данные о сотнях жертв ничем не подтверждены. При этом в сюжет «России 24» не попали его слова об опровержении слухов родственниками погибших, побывавшими в морге.

«От лица главного редактора самиздата Григория Туманова зовем сотрудников телеканала, которым вдруг надоест заниматься тем, чем они занимаются, писать нам свои те самые истории о своей работе, а также приходить на бесплатную стажировку — мы с большим удовольствием научим заниматься профессиональной журналистикой», — заявили представители издания.

Мужчины-чирлидеры

Танцоры Квинтон Перон и Наполеон Джиннис стали первыми мужчинами в истории американской Национальной футбольной лиги, которых взяли в команду чирлидерш. Футбольный клуб «Лос-Анджелес Рэмс» принял только двух мужчин из 76 желающих. По словам Джинниса, процедура отбора была одновременно «унизительной и удивительной».

В следующем футбольном сезоне Перон и Джиннис начнут танцевать вместе с 40 девушками.

Congratulations to our 2018 Los Angeles Rams Cheerleaders! pic.twitter.com/gYlXtC0BOd — Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 26 марта 2018 г.

Трейлер антиутопии «Темные отражения»

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер антиутопии «Темные отражения», рассказывающей о неизвестном вирусе, из-за которого массово умирают дети, а выжившие обретают сверхчеловеческие способности и содержатся в специальном лагере. Премьера картины намечена на 2 августа.

Клип с мамами рэперов

Рэперы 2 Chainz, YG и Offset выпустили клип на песню «Proud». В ролике приняли участие мамы музыкантов, ничем не уступающие своим сыновьям в умении наслаждаться жизнью.

Фильм Netflix c Эдом Харрисом

Netflix опубликовал трейлер фильма «Кодахром» c Эдом Харрисом в главной роли. Сюжет картины посвящен тяжелобольному фотографу, который отправляется со своим сыном в путешествие в Канзас, где работает последняя в мире лаборатория по проявке пленки Kodachrome. В Сети фильм появится 20 апреля.

Обложка: 20th Century Fox