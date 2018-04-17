Каждое утро The Village рассказывает о наиболее обсуждаемых событиях из сферы экономики, политики и культуры в Москве, России и мире. В этом выпуске: лауреаты Пулитцеровской премии, Олег ЛСП у Дудя, перезапуск «Афиши» и другие события.

Российские кибератаки

Власти США и Великобритании обвинили Россию в подготовке масштабных кибератак. Российские хакеры якобы пытались заразить вирусами миллионы роутеров по всему миру для перехвата данных, проходящих через зараженные устройства. Целью атаки, которой подверглись интернет-провайдеры, государственные организации и крупные компании, мог стать кибершпионаж или кража интеллектуальной собственности.

Протесты в Ереване

Демонстранты, протестующие против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, заблокировали площадь Франции и пять других ключевых перекрестков в центре Еревана. На площади установили палатки, дровяные печи и пункт раздачи еды. Утром около 30 участников протестного движения доставили в отделения полиции.

Санкционная передышка

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций в отношении России, пишет The Washington Post. По данным издания, президента расстроило, что санкции предали огласке раньше, чем он успел их одобрить. У американского лидера якобы нет желания вводить новые меры без провокационных действий со стороны России.

Клоны телеграм-каналов

Крупные телеграм-каналы пожаловались на появление клонов в мессенджере TamTam, принадлежащем Mail.ru Group. Дубликаты появились в том числе у каналов «Незыгарь», «Сталингулаг», «Методичка», «Бойлерная» и «Караульный». Создатели оригинальных проектов заявили, что не имеют никакого отношения к клонам.

В TamTam также появились три канала, связанных с именем Алексея Навального. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш отметила, что оппозиционер не создавал и не собирается создавать каналы на новой площадке.

Проходы для кошек

Министерство строительства обяжет застройщиков оборудовать подвалы многоквартирных домов проходами для кошек. При этом по решению общего собрания собственников отверстия могут закрывать заградительной сеткой.

Ранее зоозащитники неоднократно призывали оставлять в подвалах доступ для кошек, поскольку существующая практика ведет к массовой гибели животных, которые оказываются замурованными или не могут попасть в укрытие, спасаясь от холода и других опасностей.

«Пулитцер» Ламара

Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию в области музыки за прошлогодний альбом «Damn.». Жюри отметило успехи рэпера в отражении трудностей жизни современного афроамериканца и похвалило глубокое лирическое содержание его треков. Ранее «Пулитцера» вручали только за классические и джазовые произведения

Лауреатами премии в номинации «Национальный репортаж» стали журналисты The New York Times и The Washington Post, писавшие о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США. А главные награды в номинации «Служение обществу» вручили за расследования о домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Олег ЛСП у Дудя

Новым гостем шоу «вДудь» стал белорусский музыкант Олег ЛСП, рассказавший о смерти Ромы Англичанина, конфликте с Оксимироном и выступлении группы на «Вечернем Урганте».

Перезапуск «Афиши»

Холдинг Rambler Group проводит перезапуск «Афиши». С сегодняшнего дня основная тема сайта стала синей вместо красной. Ресурс будет работать на новом ядре и с новым дизайном. При этом в издании появится несколько новых рубрик, а основными направлениями «Афиши» станут кино и видео.

Логотип РФПЛ от Лебедева

«Студия Артемия Лебедева» разработала логотип для Российской футбольной премьер-лиги. В его основе — медведь в цветах национального триколора «с горящими от страсти глазами».

«Кубик в кубе» без озвучки

Студия озвучки «Кубик в кубе» с 16 апреля перестанет озвучивать сериалы, права на которые в России принадлежат Amedia TV. Такое решение стало следствием обвинений студии в пиратстве. «Кубик в кубе» предлагал правообладателю сотрудничество, однако Amedia TV отказала, усомнившись в «искренности и порядочности» студии.

Теперь «Кубик в кубе» откажется от озвучки таких сериалов, как «Мир Дикого Запада», «Кремниевая долина», «Эш против зловещих мертвецов», «Миллиарды», «Американская история ужасов» и «Двойка».

Тату от Рубчинского

Гоша Рубчинский сделал эскиз татуировки для Канье Уэста. Татуировку с именем своего сына Сэйнта рэпер планирует набить на шее. Интернет-пользователи заметили, что российский дизайнер использовал готовый шрифт Art Dystopia, а также стали шутить о схожести надписи с логотипом блэк-метал-группы.

I asked my friend to design this neck tat for me pic.twitter.com/io0HUEDuWi — KANYE WEST (@kanyewest) 16 апреля 2018 г.

Коллаборация KFC и «Юности»

KFC и российский бренд «Юность» представят совместную коллекцию одежды. В линейку вошли куртки, футболки, худи, свитшоты, сумки и аксессуары с надписью «КФС» и винтажным изображением полковника Сандерса. Презентация коллекции пройдет 19 апреля.

Трейлер фильма по роману Лукьяненко

Компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер экранизации фантастического романа Сергея Лукьяненко «Черновик». Сюжет картины рассказывает о молодом москвиче, который обнаруживает существование параллельных миров и становится проводником между ними. Премьера ленты назначена на 25 мая.

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