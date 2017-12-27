Перед праздниками можно смело делать ставки на то, как сильно подорожает такси. Особенно это заметно в новогоднюю ночь. Пока в ФАС выясняют, не договорились ли компании о совместном повышении цен, The Village уточнил, как формируются праздничные тарифы и на какое время лучше планировать поездки, чтобы все успеть и при этом не переплатить.

Почему в праздники цены растут

Во всех опрошенных The Village компаниях заявили, что не применяют специальных повышающих коэффициентов в праздники. Цены рассчитываются автоматически на основании имеющегося спроса и предложения. Если количество заказов превышает число доступных на линии машин, то платформа автоматически увеличивает стоимость поездки, чтобы привлечь больше водителей. Когда соотношение нормализуется, цены снижаются.

«Яндекс.Такси» В канун Нового года спрос на такси особенно высок. Люди едут в гости, в места гуляний, к елкам, встречаются с друзьями и родными. Водители тоже стараются больше времени проводить с семьями и менее активно выходят на линию. Из-за этого цены на поездки в новогоднюю ночь могут временно расти.

У водителя должна быть мотивация выйти в новогоднюю ночь на линию, а не провести ее дома с семьей

Fasten Стоимость устанавливает перевозчик. Она зависит, прежде всего, от спроса, но надо учитывать и тот факт, что у водителя должна быть дополнительная мотивация выйти в новогоднюю ночь на линию, а не провести ее дома с семьей. Поэтому в новогоднюю ночь цены у перевозчиков растут, в среднем — в два раза. Это совершенно ожидаемо и нормально.

«Максим» В Новый год количество заказов вырастает в несколько раз. Партнеры сервиса «Максим» тоже могут увеличить цены, чтобы мотивировать водителей работать, когда все люди отдыхают, и сократить время ожидания автомобиля.

Когда лучше вызывать такси

Чтобы избежать проблем с вызовом такси в Новый год, компании советуют планировать поездки чуть раньше или чуть позже периодов пиковых нагрузок. Предсказать их можно по прошлогодней статистике, а для сравнения цен на конкретный заказ у разных служб есть специальное приложение.

«Яндекс.Такси» 31 декабря спрос на поездки начинает расти с 15:00 — люди стараются решить перед Новым годом оставшиеся дела и едут за покупками для новогоднего стола. Если выезжать раньше, до 13:00, поездка может стоить дешевле. В 20:00–20:30 такси начинают активно заказывать люди, которые отмечают праздник вне дома. Они едут в гости, в клубы и рестораны. Кроме того, в это время многие водители такси завершают работу, чтобы отметить Новый год. Из-за того что заказов много, а водителей мало, формируется повышающий коэффициент. Если выезжать из дома чуть раньше, например в 19:30, поездка по тому же маршруту может обойтись дешевле. После боя курантов многие вызывают такси, чтобы поехать на встречу с друзьями и родными или отправляются компанией на прогулку. В это время на линии меньше всего водителей, поэтому и повышающий коэффициент максимальный. К 02:00 он снижается, потому что на линию выходит больше водителей. Однако к 05:00 спрос на такси вновь растет — люди возвращаются домой. С 08:00 до 11:00 на линии, как правило, уже достаточно водителей, и коэффициент приближается к норме. А в 13:00 он вновь увеличивается: многие едут в гости к друзьям и родственникам, чтобы продолжить праздник.

Uber По опыту прошлых лет пик заказов приходится на 29–31 декабря. Повышенный спрос традиционно наблюдается с 18:00 до 23:00 31 декабря, а в новогоднюю ночь — с 01:00 до 05:00.

Fasten Пик спроса приходится на вечер 31 декабря, когда все едут в гости, и на 01:00–02:00, когда разъезжаются по домам. Заоблачных цен на такси в России не бывает, они сейчас очень низкие, и даже если они вырастут в два раза, они все равно останутся приемлемыми. А вот что касается свободных машин, с этим могут быть сложности.