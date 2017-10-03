Сначала компания планировала использовать только первый этаж минималистичного стеклянного комплекса на Ленинградском шоссе — там и сейчас расположены шоу-рум, точка продаж, сервис и Техническая академия. Но затем у руководства возникла идея перевезти и офис: под него отвели второй этаж. Такой комплексный подход — «все в одном месте» — подсмотрели у головного офиса в городе Винненден, Германия. Раньше центральный российский офис находился в Химках, а сервисы, шоу-румы и академия были разбросаны по разным уголкам Москвы и ближайшего Подмосковья, что создавало проблемы в логистике: иногда для демонстрации всей продукции клиента приходилось везти по пробкам в другую локацию.

Подходящее здание нашли в 2015 году: всех устроило и местоположение рядом с метро «Речной вокзал», и близость к аэропорту Шереметьево, куда часто прилетают немецкие коллеги, и гостиница неподалеку для них же. Плюсом стала большая открытая территория рядом, необходимая для полноценной демонстрации крупной техники. В июле 2016 года Kärcher уже запустил работу первого этажа, а в 2017-м переехал и офис.

Дизайн-проект разрабатывала студия Arch-Box под руководством Михаила Брежнева. Концепция — по-немецки сдержанная; стилистика интерьера отражает фирменный стиль компании — он получился современным, логичным и визуально чистым, но при этом само пространство не кажется холодным. Здесь много стекла, камня, бетона, а повторяющиеся акценты ярко-желтого цвета и поверхности из светлого дерева наполняют офис жизнью. К тому же желтый не только задает настроение, но и работает на узнаваемость бренда.

Круговая планировка офиса выстроена вокруг атриума, где сотрудники компании могут прогуляться, пообедать на свежем воздухе или пообщаться, сидя на деревянных качелях. Это решение дает и дополнительный дневной свет: благодаря стеклянной крыше он попадает не только в помещения, расположенные по внешнему периметру.

В штаб-квартире Kärcher активно поддерживается идея чистоты и прозрачности во всем. И телесной (здесь повсеместно висят на стенах санитайзеры для рук), и в общении — благодаря политике «открытых дверей»: в офисе принято закрывать двери только в переговорках, а замки есть исключительно в отделах с конфиденциальной информацией. Чистота и порядок приветствуются и на рабочих местах: в офисе используется японская система 5S: «сортировка», «соблюдение порядка», «содержание в чистоте», «стандартизация», «совершенствование». Каждый сотрудник выбирает для себя основные инструменты работы и четкое место для них, не обрастая лишними вещами. Низкие шкафчики рабочих пространств офиса заполнены только самыми актуальными и необходимыми документами, остальные регулярно утилизируют или отправляют в архив.

В офисном пространстве предусмотрено 150 рабочих мест, но постоянно в нем находится около 120 человек. Часть сотрудников работают «в полях», а в офисе пользуются общими столами — эта система называется share desk. Есть и те, кто работает удаленно: в декрете или из другого города. Возможность такой работы — это часть социального пакета сотрудников. Включены в него и стандартные бонусы: компенсация обедов (фиксированная сумма начисляется с каждой зарплатой), корпоративная цена на занятия в ближайшем фитнес-клубе и специальные условия аренды кортов для большого тенниса. Летом очень популярны пробежки: рядом с офисом есть парк Северного речного вокзала.