Как выглядит офис Рокетбанка

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Первое время офис был посредственным и невыразительным: белые стены, потолки «армстронг», разномастные столы — когда срочно нужно рассадить новых сотрудников, уже не до дизайна. Пару лет назад компания решила, что офис все же должен быть отражением культуры компании. Пошли нестандартным путем: отказались от помощи дизайнеров. С тех пор все интерьеры Рокетбанка придумываются сотрудниками после совместного обсуждения. Например, массивные деревянные рабочие столы на металлических основаниях — разработка одного из основателей компании, Алексея Колесникова. Он рассчитал идеальную конструкцию стола, который спокойно выдержит одновременно шесть танцующих на нем человек. Готовые столы проверили на первом же корпоративе и остались довольны — они уцелели и после восьми танцоров.