Весь год The Village ходил в гости в разные компании в поисках идеального места работы. В этом списке — банки, мировые бренды, школа будущего, премиум-фитнес и капсульный отель.
Как выглядит московская штаб-квартира adidas
Огромный шестиэтажный офис adidas — Home of Sport — расположен в бизнес-парке «Крылатские холмы». Архитекторы отразили в интерьере философию бренда — спорт и активный образ жизни. Цвета в оформлении — черный с белым и яркие акценты (оранжевый, зеленый и синий) ― продиктованы фирменным стилем. Светильники под потолком напоминают выкройку футбольного мяча, а стены украшены корпоративной графикой и мотивирующими цитатами. Офис также оборудован самокатными дорожками и стоянками для самокатов — сотрудники гоняют на них туда-сюда.
Как выглядит обновленный офис Microsoft
В компании практикуется система свободной посадки: приходя утром на работу, работник может занять любое место. Это было сделано для того, чтобы сотрудники разных департаментов перемешивались и больше общались. На вопрос, как коллеги находят друг друга на четырех этажах, сотрудники рассказывают, что используют внутреннюю социальную сеть Yammer, корпоративную платформу Teams или Skype for Business. Единственный отдел, расположение которого неизменно, — это служба внутренней поддержки компании IT Link: все знают, в какой части офиса сидят те, кто готов починить их компьютер или настроить программу.
Как выглядит российский офис Discovery
Планировка офиса задумывалась архитекторами как рабочий ландшафт (office-scape) — открытая территория без коридоров и замкнутых углов. Основатель архитектурного бюро Offcon Федор Ращевский рассказал, что концепция дизайна максимально отражает дух каналов компании: «Жажда приключений, преодоление себя, командность и авантюризм — такой мощный образный импульс дал нам идею балансирования на грани между грубым гаражным индустриальным дизайном и высокими технологиями».
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»
Каждый этаж нового офиса посвящен одному из регионов, в которых работает «Мегафон»: здесь висят таблички с названиями улиц, которые на самом деле есть в областных центрах, а синие почтовые ящики и имитации светофоров добавляют антуража. Это больше декор, нежели система навигации: по словам сотрудников, когда коллеги пытаются объяснить друг другу, где они находятся или где запланирована очередная встреча, это не всегда получается. От бесконечного блуждания по коридорам спасают карты, которые разместили при входе на каждый этаж.
Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково»
Центр подготовки пилотов производит впечатление большого футуристичного пространства. Тренажеры расположены в огромном светлом зале, который занимает значительную часть площади центра. На 4 300 квадратных метров работают всего 40 человек: инженеры, обслуживающие комплексные пилотажные тренажеры, преподаватели и инструкторы, которые обучают пилотов, а также сотрудники научного центра. Кроме того, график работы сотрудников ненормированный: тренажеры нужно обслуживать 24/7, а у инструкторов бывают ночные сессии.
Как выглядит московская школа будущего
Школа прозрачная: она просматривается от края до края — от пола до стеклянного потолка. Много смежных окон, позволяющих видеть из одного помещения то, что происходит в другом. Это дает ощущение общности, единого большого дома, в котором все друг друга знают. Совхоз имени Ленина — небольшое поселение, в котором школа стала его центром. Учителя, дети, их родители вместе работают, учатся, ходят друг к другу в гости, а в школьном конференц-зале проходят поселковые собрания. Наверное, благодаря такой близости учительскую рискнули сделать тоже прозрачной. Там есть и переговорный модуль, и рабочие места, и даже свое кафе.
Как выглядит офис Рокетбанка
Первое время офис был посредственным и невыразительным: белые стены, потолки «армстронг», разномастные столы — когда срочно нужно рассадить новых сотрудников, уже не до дизайна. Пару лет назад компания решила, что офис все же должен быть отражением культуры компании. Пошли нестандартным путем: отказались от помощи дизайнеров. С тех пор все интерьеры Рокетбанка придумываются сотрудниками после совместного обсуждения. Например, массивные деревянные рабочие столы на металлических основаниях — разработка одного из основателей компании, Алексея Колесникова. Он рассчитал идеальную конструкцию стола, который спокойно выдержит одновременно шесть танцующих на нем человек. Готовые столы проверили на первом же корпоративе и остались довольны — они уцелели и после восьми танцоров.
Как устроен фитнес-клуб премиум-класса
Владельцы клуба решили создать фитнес будущего, который будет на шаг впереди уже существующих московских залов. В проекте максимально использовали новые технологии: даже турникеты на входе считывают не только датчик в индивидуальном браслете, но и биометрию лица клиента. Беговые дорожки оснащены экранами для погружения в виртуальную реальность: можно зарегистрироваться в сети и бежать по выбранной местности (и даже загружать свои карты), соревнуясь в реальном времени с пользователями со всего мира, фигурки которых тоже видны на мониторе.
Как работают в Skyeng
К новому офису сотрудники относятся как ко второму дому. Во-первых, здесь принято ходить в тапочках: на входе висит пара настенных органайзеров для их хранения — с именами сотрудников на кармашках. Во-вторых, в школе есть не только рабочие зоны и переговорки, но и кухня, небольшой тренажерный зал, душевая комната, в которой есть даже стиральная машинка. А в будущем ребята хотят сделать пару капсульных номеров для отдыха — для коллег из других городов, которые приезжают на пару дней в командировку, и для тех, кто работает допоздна.
Как устроен капсульный отель Compass
Для дизайнера такие проекты — всегда вызов: как правило, бюджет на ремонт в подобном помещении не просто маленький, а очень маленький. Как рассказывает дизайнер Ольга Митник, которая разрабатывала концепцию отеля, ей пришлось отсмотреть несколько сотен фотографий хостелов, расположенных в Москве и других городах, прежде чем в голове сложилась законченная картинка. «В большинстве случаев интерьеры хостелов — это светленькие простенькие помещения с мебелью из „Икеи“, потому что это бюджетный вариант», — говорит Ольга. Она решила сыграть на контрасте: при минимальном бюджете удалось сделать визуально богатый и насыщенный интерьер с глубокими темными цветами и интересными фактурами.
Фотографии: обложка, 1, 4, 7, 10 — Ксения Колесникова, 2 — Анна Михеева, 3 — Катя Закливенец, 5, 9 — Полина Рукавичкина, 6 — Е. Р., 8 — Яся Фогельгардт
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