Ремонт в обоих офисах (или кабинетах, как их принято называть в компании) делали стремительно — нужно было быстро разместить новых сотрудников. В результате за пару месяцев современный минималистичный интерьер с чертами лофта стал по-настоящему уютным и домашним: в пространстве из стекла и бетона, доставшемся от арендодателей, появились деревянные перегородки, графитовая стена, которую сотрудники красили сами, и функциональная мебель.

Объединить два помещения в одно не позволяет пожарная лестница, но к этому и не стремились. Первый, маленький офис, в котором работает редакция и руководство, — очень тихий; второй, побольше, где сидят менеджеры по продажам, наоборот — здесь постоянно ведутся переговоры с клиентами, мозговые штурмы, планерки и встречи. Оба пространства оборудованы кухнями: на большой обычно все вместе обедают, а маленькая чаще используется как рабочая зона. Чтобы сотрудники разных отделов больше общались между собой, пришлось поступить нестандартно: на одной кухне установили кофемашину, а на второй — микроволновку, организовав тем самым естественную циркуляцию людей от одного гаджета к другому.

В компании, объединяющей дизайнеров со всего мира, знают, что интерьер делают детали — в Houzz такими вещами стали архитектурные принты на стенах и маленькие желтые уточки. Принты выбирали всей командой в онлайн-галерее «Проблемы белых стен», а коллекция уточек — это корпоративная фишка. Ее переняли из головного офиса в Пало-Альто, где программисты использовали утят как «мысленных помощников» во время решения сложных задач. Этот метод, называемый «Методом утенка» (англ. Rubber duck debugging), был описан в книге «Программист-прагматик» (The Pragmatic Programmer, 1999). Кроме этого, в офисе много предметов, сделанных сотрудниками: например, разноцветное деревянное панно с днями рождения или керамическая посуда с одного из корпоративных мастер-классов.

Сотрудники подразделения не привязаны к своим рабочим местам. То есть формально они есть, но по факту все работают там, где удобно: за обеденным столом, на диване или в переговорных. Комнаты для переговоров тоже разные. Если в первом офисе для внешних встреч используется небольшое пространство (по совместительству библиотека), то в большом вместо переговорки организовали спортивный зал — с резиновым покрытием на полу, столом для настольного тенниса и баскетбольным кольцом: в Houzz в порядке вещей проводить внутренние совещания за теннисным столом, а переговоры — играя в баскетбол.