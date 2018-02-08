Интерьер неделиМода на дизайн: Как работают в российском подразделении Houzz
Уютный офис в бывшем газгольдере, спортзал вместо переговорной и уточки вместо психотерапевта
Платформа Houzz — это мировое сообщество дизайнеров, архитекторов и людей, которые занимаются ремонтом и обустройством собственного жилища. Стартовав с маленького сайта с красивыми интерьерными картинками для вдохновения в 2009 году, к 2018-му Houzz вырос до 40 миллионов пользователей во всего мира в месяц — представительства компании есть в Сиднее, Берлине, Лондоне, Токио и других городах.
Российское представительство Houzz заработало в 2015 году: летом команда из десяти человек (директор подразделения, редакция портала, аналитики и менеджеры, занимающиеся общением с брендами) арендовала небольшое уютное пространство с кирпичными стенами и огромными окнами в одном из газгольдеров на «Арме». К весне 2017-го штат вырос вдвое, и стало понятно, что одним офисом не обойтись — так у компании появилось второе помещение на том же этаже.
The Village рассказывает, как устроен московский офис мирового поставщика классных интерьеров, почему сотрудники коллекционируют уточек и удобно ли проводить переговоры в спортивном зале.
Текст
Маша Шаталина
Фотографии
Адрес
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 17
Дизайн
Houzz
Площадь
117 и 178 м²
Количество сотрудников
20 человек
Ремонт в обоих офисах (или кабинетах, как их принято называть в компании) делали стремительно — нужно было быстро разместить новых сотрудников. В результате за пару месяцев современный минималистичный интерьер с чертами лофта стал по-настоящему уютным и домашним: в пространстве из стекла и бетона, доставшемся от арендодателей, появились деревянные перегородки, графитовая стена, которую сотрудники красили сами, и функциональная мебель.
Объединить два помещения в одно не позволяет пожарная лестница, но к этому и не стремились. Первый, маленький офис, в котором работает редакция и руководство, — очень тихий; второй, побольше, где сидят менеджеры по продажам, наоборот — здесь постоянно ведутся переговоры с клиентами, мозговые штурмы, планерки и встречи. Оба пространства оборудованы кухнями: на большой обычно все вместе обедают, а маленькая чаще используется как рабочая зона. Чтобы сотрудники разных отделов больше общались между собой, пришлось поступить нестандартно: на одной кухне установили кофемашину, а на второй — микроволновку, организовав тем самым естественную циркуляцию людей от одного гаджета к другому.
В компании, объединяющей дизайнеров со всего мира, знают, что интерьер делают детали — в Houzz такими вещами стали архитектурные принты на стенах и маленькие желтые уточки. Принты выбирали всей командой в онлайн-галерее «Проблемы белых стен», а коллекция уточек — это корпоративная фишка. Ее переняли из головного офиса в Пало-Альто, где программисты использовали утят как «мысленных помощников» во время решения сложных задач. Этот метод, называемый «Методом утенка» (англ. Rubber duck debugging), был описан в книге «Программист-прагматик» (The Pragmatic Programmer, 1999). Кроме этого, в офисе много предметов, сделанных сотрудниками: например, разноцветное деревянное панно с днями рождения или керамическая посуда с одного из корпоративных мастер-классов.
Сотрудники подразделения не привязаны к своим рабочим местам. То есть формально они есть, но по факту все работают там, где удобно: за обеденным столом, на диване или в переговорных. Комнаты для переговоров тоже разные. Если в первом офисе для внешних встреч используется небольшое пространство (по совместительству библиотека), то в большом вместо переговорки организовали спортивный зал — с резиновым покрытием на полу, столом для настольного тенниса и баскетбольным кольцом: в Houzz в порядке вещей проводить внутренние совещания за теннисным столом, а переговоры — играя в баскетбол.
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