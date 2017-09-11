Александр Кынев

политолог

Электоральное поведение территории обычно зависит от совокупности разных факторов: состава населения, уровня доходов, истории района. Если мы посмотрим на электоральную карту Москвы за последние 25 лет, то мы увидим, что те районы, которые сегодня показали себя наиболее демократическими, голосуют так достаточно давно.

На независимость поведения избирателей в первую очередь влияет фактор укорененности. Чем лучше люди знают друг друга, тем больше существует неформальных связей, линий коммуникаций, появляется самоорганизация. А самоорганизация — это основа любого самоуправления, территориального или какого-то еще.

Для того, чтобы человек вошел в среду, должно пройти хотя бы несколько десятилетий, должны вырасти дети. Как люди узнают друг друга? Кто-то с кем-то учился, водил детей в школу или детский сад, ходил в поликлинику, выгуливал собаку или что-то еще. Такие маленькие события создают социальную ткань. Если нет социальной ткани — нет и самоорганизации. А когда нет самоорганизации — нет интегрированности в проблемы территории. В новых районах, где люди не знают друг друга, общество предельно атомизировано. Человек купил квартиру в доме и просто воспринимает ее как место для ночлега. В таких районах как правило гораздо проще подтасовывать, вбрасывать, делать какие-то манипуляции. Потому что никакой другой силы там просто нет.

Это очень хорошо видно по истории застройки и заселения Москвы. Чем старее район, тем свободнее он ведет себя электорально. А самые провластные районы — это районы новой застройки, где люди друг друга не знают.

Есть дополнительные факторы, например, истории района. Есть, скажем, районы исторически более интеллигентские — Университет, Юго-запад. Это же вузовская, фактически научная часть Москвы — и дополняются этим районы достаточно старой застройки вдоль Ленинградского шоссе. Со времен основной застройки этих районов прошли десятилетия, там успели вырости целые поколения. У Востока и Юго-востока история покороче. Есть элитные районы — например, вдоль Кутузовского проспекта, где живут люди определенного социального статуса. Восток и Юго-восток — исторически были преимущественно рабочими: там жили сотрудники ЗИЛа, «Серпа и молота» и так далее. Это, конечно, тоже сказывается с точки зрения того, как люди голосуют и себя ведут. Так что мне кажется, что дело не в доходах.