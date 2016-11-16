Новая арена — не первая на 3-й Песчаной улице: в 1961 году здесь появилось поле команды ЦСКА, которое в народе прозвали «Песчанкой». В 2000 году морально устаревшую «Песчанку», на которой не было даже осветительных мачт из-за близости к Ходынскому аэродрому, закрыли. Однако строительство нового стадиона затянулось из-за трудностей с инвестициями и спорами с местными жителями и министерством обороны, у которого пришлось выкупать земли для комплекса.

The Village узнал, как выглядит стадион с высоты птичьего полета и во сколько обошлось его строительство.