Москва в цифрахСамый необычный стадион Москвы
The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
«Арена ЦСКА» на западной оконечности Ходынского поля — самый новый и необычный стадион Москвы. Поле, строительство которого началось еще в далеком 2007 году по проекту мастерской «Моспроект-4» архитектора Андрея Бокова, официально открыли 10 сентября 2016 года матчем ЦСКА против грозненского «Терека», в котором со счетом 3:0 победили москвичи.
Новая арена — не первая на 3-й Песчаной улице: в 1961 году здесь появилось поле команды ЦСКА, которое в народе прозвали «Песчанкой». В 2000 году морально устаревшую «Песчанку», на которой не было даже осветительных мачт из-за близости к Ходынскому аэродрому, закрыли. Однако строительство нового стадиона затянулось из-за трудностей с инвестициями и спорами с местными жителями и министерством обороны, у которого пришлось выкупать земли для комплекса.
The Village узнал, как выглядит стадион с высоты птичьего полета и во сколько обошлось его строительство.
Вместимость стадиона
30 000 зрителей
«Арена ЦСКА» — не самый крупный московский стадион: например, он в полтора раза менее вместительный, чем домашний стадион футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена», но чуть больше «Локомотива» и реконструируемого стадиона «Динамо».
Стоимость строительства
350 000 000 долларов
Это меньше, чем стоимость строительства стадиона «Открытие Арена» или реконструкции «Лужников» к чемпионату мира по футболу 2018 года (по 350 миллионов евро).
Высота башни
140 метров
39-этажная офисная башня, возвышающаяся над трибунами и полем, — отличительная черта нового стадиона. Однако, как удалось узнать The Village, пока она пустует, а первые арендаторы собираются въехать в высотку уже в 2017 году.
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