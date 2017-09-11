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Юбилейные билеты «Единый»

Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Проездные на 20 и 40 поездок позволят получить скидку 50 % на второй билет в интерактивный музей Московского планетария «Лунариум». Оплатить входной билет в Московский планетарий также можно по транспортной карте «Тройка».

Тираж юбилейных билетов составит 600 тысяч экземпляров. Проездные будут продаваться во всех кассах столичного метро со среды, 18 сентября.

Поджог машин у офиса адвоката Учителя

В ночь на 11 сентября у московского офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя, подожгли два автомобиля.

На месте поджога обнаружили записку с лозунгом «За „Матильду“ гореть». Добрынин уточнил, что сгоревшие машины не имели к нему или его сотрудникам никакого отношения.

Выборы в Москве

Кандидаты от объединенной оппозиции получили, по предварительным результатам, большинство мандатов в десяти муниципальных советах московских районов.

Так, оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин. «Единой России» также не досталось ни одного мандата в Хамовниках.

В то же время движение «Голос» сообщило о попытках исключить независимых кандидатов из списка победителей муниципальных выборов в трех районах Москвы. По данным наблюдателей, подобная ситуация сложилась в Измайлове и Северном Измайлове, а также в Тимирязевском районе.

Известно, что Москва стала лидером по числу жалоб в единый день голосования. Всего в день выборов поступило 523 жалобы. По словам Эллы Памфиловой, это самый высокий показатель по России.

Явка на выборах

Партия «Яблоко» потребовала отправить в отставку главу Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова из-за рекордно низкой явки на выборах. В заявлении партии говорится, что москвичей сознательно не уведомляли о выборах муниципальных депутатов, которые прошли 10 сентября.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объяснил низкую явку хорошей погодой и праздничными мероприятиями в честь Дня города.

«В Москве не знает о выборах только тот, кто не хотел о них знать. СМС получили, газеты получили, все получили. Погода хорошая, все на гуляньях. Открылся парк „Зарядье“, праздник на Тверской», — отметил Горбунов.

Первые СМС с приглашением на выборы москвичи начали получать только 8 сентября, накануне дня тишины. Тогда же на домах появились объявления, которые согласно закону должны были расклеить за десять дней до выборов.

День города

За два дня около 11,5 миллиона человек посетили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Безопасность людей обеспечивали 18 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, а также свыше тысячи сотрудников частных охранных организаций.

Уточняется, что в субботу праздничные площадки посетили 6,5 миллиона человек, а в воскресенье — около 5 миллионов.

Открытие парка «Зарядье»

«Зарядье» открыли для всех посетителей 11 сентября. Сегодня все объекты парка работают бесплатно. 9 и 10 сентября вход в парк был по приглашениям.

Публикация от @atriamagna Сен 9 2017 в 9:29 PDT

Вход в «Зарядье», как и во все парки Москвы, будет бесплатным.

Рекорд по частоте аренды городских велосипедов

Москвичи установили рекорд по частоте аренды городских велосипедов, совершив 2 миллиона поездок с начала велосезона. Это рекорд за все время существования в Москве велопроката.

«Открытие улиц после реконструкций в рамках проекта „Моя улица“ позволит увеличить количество велосипедистов в городе в сентябре», — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, что единая система городского велопроката работает в Москве с 2013 года. В 2016 году услугами велопроката при этом воспользовались 1,6 миллиона раз, в 2015 году — 880 тысяч раз.