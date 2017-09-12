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Перестрелка в переходе на «Комсомольской»

В Москве ищут неизвестного, устроившего стрельбу в подземном переходе на станции метро «Комсомольская» вечером в понедельник, 11 сентября. Он ранил 30-летнего жителя Вологды, которого госпитализировали с ранением головы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ухудшение позиций в рейтинге финансовых столиц

Москва опустилась с 85-го на 89-е место в мировом рейтинге финансовых столиц от консалтинговой компании ​Z/Yen Group и Института развития Китая. При этом совокупная оценка города увеличилась на 35 пунктов и составила 601 балл. Санкт-Петербург обогнал столицу России на два балла и расположился на 87-м месте.

Успехи выпускников МГУ

Выпускники МГУ заняли 15-е место в топе самых успешных в мире по версии составителей рейтинга университетов QS. Также вуз оказался на 64-й строчке по критерию «Репутация среди работодателей».

Новые улицы и скверы

Межведомственная комиссия по наименованиям утвердила названия для трех новых улиц и двух скверов в Москве. В столице появились скверы Аргентинской Республики и конструктора Сергея Симонова, а также улицы архитектора Якова Белопольского, антрополога Дмитрия Анучина и поэта Мустая Карима.

Умное освещение в «Зарядье»

В парке «Зарядье» подключили умное освещение. Яркость и оттенки источников света можно регулировать дистанционно в зависимости от сезона, погоды и времени суток.

Бизнес-центр на «Даниловской мануфактуре»

На территории «Даниловской мануфактуры» на Варшавском шоссе в Москве построят 18-этажный бизнес-центр. Комплекс площадью 35,4 тысячи квадратных метров расположится на первой линии Новоданиловской набережной. Помимо офисов и торговых помещений в нем также организуют апартаменты.

Демонтаж памятной доски Немцову

Активисты движения SERB сняли мемориальную доску с дома, в котором жил политик Борис Немцов. 7 сентября ее установили местные жители, но московские власти сразу потребовали демонтировать знак.

Инновации для ЖКХ

В Москве сформируют перечень инновационных и энергосберегающих технологий и оборудования, пригодных для применения в сфере ЖКХ. В частности, эскалаторы в метро собираются оборудовать датчиками движения с системой автоматического замедления, а подъезды — умной системой освещения. Для руководителей школ, музеев, спортивных центров и других бюджетных организаций выпустят методичку по внедрению инноваций в ЖКХ.

История МЦК в QR-кодах

На Московском центральном кольце начал курсировать поезд, оборудованный информационными плакатами с QR-кодами. По ним пассажиры могут изучить историю станций и посмотреть архивные снимки Московской окружной железной дороги.

Парковка для женщин

Рядом со входом на Усачевский рынок в Москве появился знак парковки для женщин. Его установили, чтобы девушкам не приходилось далеко ходить «с сумками» «на каблуках». Парковаться здесь мужчинам также не запрещается.

Ограничение движения из-за ремонта сетей

Из-за строительства и подключения инженерных сетей в Москве ограничат движение на участке от станции метро «Пятницкое шоссе» до 2-й Муравской улицы и на двух участках улицы Таллинской: в районе съезда с 65-го километра МКАД и в районе дома № 24, корпус 1. Ограничения будут действовать по 25 декабря.

Биржа труда

В новый проект от создателей «Мела» требуются главный редактор, а также руководители в отделы продаж и маркетинга. Фонд развития интернет-инициатив ищет координатора партнерских программ, а Высшая школа художественных практик и музейных технологий РГГУ и Институт арт-бизнеса и антиквариата — кураторов. В команду adidas готовы принять специалиста по медиапланированию, а «Клаустрофобии» нужен сценарист.