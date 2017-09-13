Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Прогноз погоды: грозовой дождь и град

Во второй половине дня в столичном регионе ожидаются кратковременные грозовые дожди и град с порывами ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха в городе составит 22–24 градуса.

Возгорание здания Федерации еврейских общин

Полиция начала проверку по факту возгорания здания Федерации еврейских общин на улице Образцова. Согласно поступившему правоохранителям сообщению, неизвестные бросили бутылки с горючей жидкостью в фасад здания, из-за чего произошло небольшое возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Рост цен на аренду жилья

Стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве за лето выросла почти на четверть (23,5 %) — с 17 тысяч рублей в мае до 21 тысячи рублей в сентябре. За эту цену можно снять однокомнатную квартиру в пешеходной доступности от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». На втором месте рейтинга самых дешевых предложений — однокомнатная квартира в пятиэтажке недалеко от станции метро «Кузьминки» за 21,7 тысячи рублей. Замыкает тройку однушка вблизи станции метро «Скобелевская» за 22 тысячи рублей.

Мемориальная табличка Немцову

Столичные власти предложили установить мемориальную табличку Борису Немцову в подъезде дома, где жил политик. «Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», — заявил источник «Интерфакса» в столичной администрации.

Ремонт памятников

До конца 2018 года планируется отремонтировать бюсты Петра Чайковского и Данте Алигьери в саду «Эрмитаж», а также памятник Михаилу Кутузову в районе Выхино-Жулебино. Скульптуры очистят от загрязнений и покроют защитными составами. Ремонтные работы будут осуществляться на основании открытого конкурса.

Первый детеныш кошачьей акулы в зоопарке

В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы. В пресс-службе зоопарка отметили, что кошачьи акулы редко размножаются в неволе. Акуленка, вес которого пока не превышает 30 граммов, можно увидеть в павильоне «Экзотариум» на новой территории зоосада.

Детеныш коричневополосой кошачьей акулы впервые появился на свет в Московском зоопарке! pic.twitter.com/KDzVVtncuB — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 13 сентября 2017 г.

Успехи МГУ в рейтинге THE

МГУ поднялся на 15 пунктов в списке лучших вузов мира по специальности «искусство и гуманитарные науки» по версии Times Higher Education. Университет переместился с 66-го на 51-е место. МГУ — единственный российский вуз, представленный в топ-100 рейтинга.

Выставка Цай Гоцяна

В Пушкинском музее открылась первая персональная выставка китайского художника Цай Гоцяна «Октябрь», приуроченная к столетию революции. В основе экспозиции — две 20-метровые картины в технике пороховой живописи. Кроме того, перед фасадом музея художник построил инсталляцию «Осень», сделанную из детских колясок и кроваток.

Экспресс-поезда из Одинцова

Департамент транспорта совместно с РЖД планирует запустить в 2018 году экспресс-поезда из Одинцова до Белорусского вокзала.

Пешеходная зона между метро и МЦК

Между станцией метро «Партизанская» и станцией «Измайлово» Московского центрального кольца появилась общая пешеходная зона. Здесь установят лавочки, а поздней осенью высадят деревья и кустарники. В районе ТПУ «Измайлово» организуют новые остановочные пункты наземного транспорта, обновят навигацию и выделят места для парковки автомобилей.

Проезд между домами № 69д и 69 на Измайловском шоссе закрыли для автомобилей, а располагавшиеся там остановки общественного транспорта перенесли в Проектируемый проезд № 6605 и на автостанцию «Партизанская». Ожидается, что пешеходное пространство между станциями позволит сократить время пересадки.

Детская мотосекция

В мотошколе Мосгортранса открылась детская секция, инструкторы которой расскажут об устройстве мотоцикла, а также обучат основам вождения и правилам безопасной езды. Занятия будут проводиться на мини-мотоциклах, поэтому пройти платный курс смогут дети старше пяти лет, умеющие ездить на двухколесном велосипеде. При этом секция не предусматривает выдачу водительских прав.