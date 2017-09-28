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Погода

По прогнозам синоптиков, сегодня будет ясно, температура воздуха поднимется до 10 градусов. К вечеру похолодает до 9 градусов. Ветра нет, штиль, влажность — 73 %, давление — 767 миллиметров ртутного столба.

О том, как перепады давления влияют на человека и каким образом отражаются на погоде, читайте в нашем материале.

Мобильный планетарий на «Выставочной»

С 3 по 10 октября на станции метро «Выставочная» будет работать мобильный планетарий.

На полусферическом экране покажут короткометражные научно-популярные фильмы о космосе. В импровизированном кинозале покажут открытую в 1969 году советскими астрономами комету Чурюмова — Герасименко, невидимую с Земли поверхность Луны, а также планеты Солнечной системы.

Посетить купол на станции метро «Выставочная» будет можно с 10:00 до 18:00 ежедневно. Проход будет бесплатным. Продолжительность одного киносеанса составит от девяти до 26 минут. Зал рассчитан на 15 человек, им предложат расположиться на пуфах.

Заморозки в Москве

В четверг, 28 сентября, в Москве будет от 10 до 12 градусов выше нуля. Осадков не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью меньше пяти метров в секунду.

В пятницу, 29 сентября, в столицу придут дожди. Ночью будет 5-7 семь градусов, днем — около 10 градусов. В субботу температура существенно не изменится. Однако может подняться северный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.

В воскресенье ночью синоптики прогнозируют понижение температуры до минус одного градуса. Днем будет от 6 до 11 градусов тепла. В начале следующей недели ночные заморозки продолжатся.

290 прожекторов на пересечении МКАД с Каширским шоссе

Въездную группу на пересечении МКАД с Каширским шоссе украсили ландшафтной подсветкой. Деревья и газоны около транспортной развязки будут освещать 290 светодиодных прожекторов.

mos.ru mos.ru

Телемедицина в СИЗО «Матросская Тишина»

В СИЗО «Матросская тишина» запустят пилотный проект по оказанию помощи заключенным с использованием телемедицины.

«На сегодняшний день разрабатывается проект телемедицины на базе больницы следственного изолятора №1 города Москвы. Заключено соглашение между медико-санитарной частью и центральной клинической больницей Российской академии наук», — рассказал начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.

Он добавил, что эта инициатива позволит оказывать медицинские услуги и проводить консультации для осужденных в режиме удаленного доступа.

Специальная зона для пассажиров «ВИМ-Авиа» в Домодедове

В аэропорту Домодедово работает специальная зона пребывания для ожидающих отправления пассажиров авиакомпании «Вим-Авиа».

«По решению руководства аэропорта в терминале выделена специальная зона пребывания для пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые ожидают решения от одного из туроператоров по отправке на отдых. Пассажиры обеспечены водой и питанием. На данный момент в терминале находятся порядка 30 пассажиров», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Утверждение проектов планировок по программе реновации

Все проекты планировок по программы реновации планируется утвердить до августа 2019 года.

«Первые публичные слушания по проектам планировок планируется провести в I квартале 2018 года. В случае одобрения жителями проектов, большая часть проектов планировок у нас пойдет на утверждение до конца 2018 года. Все проекты планировок планируется утвердить до 1 августа 2019 года», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В каких домах будут жить первые переселенцы по программе реновации, смотрите в нашем материале.