Каждое утро The Village знакомит горожан с главными новостями к текущему часу.

Погода

Прямо сейчас в Москве плюс 8 градусов, облачно. Во второй половине дня обещают дождь. Ветер северо-западный, пять — десять метров в секунду. Среднесуточное значение температуры будет уже чуть ниже климатической нормы. Давление — 761 миллиметр ртутного столба, это выше нормы.

Повышение цен на такси из-за сбоя в метро

«Известия» пишут, что из-за вчерашнего сбоя на серой ветке метро таксисты в несколько раз подняли цены на поездки на этом направлении. Других источников у этой информации нет, но в целом это можно объяснить повышенным спросом на такси (как, например, вечером в пятницу), из-за которого приложения автоматически повышают цены, а не чьей-то жадностью.

Помывка московских дорог шампунем

В субботу, 30 сентября, московские дороги промоют с шампунем. Это обязательная процедура перед началом зимы, до которой еще, впрочем, остается один месяц.

Мосгорсуд отменил приговор осужденному за вымогательство московскому полицейскому

Президиум Мосгорсуда отменил приговор, который в декабре 2016 года вынесли старшему оперуполномоченному уголовного розыска УВД по Северному административному округу Москвы подполковнику полиции Сергею Левковичу. Его осудили на восемь лет по делу о вымогательстве 3 миллионов рублей у хозяина автомойки и его сына за невозбуждение против них уголовного дела и «нераспространение позорящей информации». Приговор отменили из-за «допущенных нарушений закона судом первой и апелляционной инстанций». Дело вернули в прокуратуру, а Левковича вернули из колонии в Пермском крае под домашний арест в Москве.

Убранная реверсивная полоса на проспекте Мира

На проспекте Мира убрали реверсивную полосу, установленную в 2012 году. Вместо нее появилась двойная сплошная линия разметки. И никто не знает, почему это произошло.

В департаменте транспорта Москвы этой новости удивились, а Центр организации дорожного движения не смог дать комментарий.

Биржа труда

Московской школе кино требуется контент-менеджер, ABBY — копирайтер, Тинькофф-банку — старший инвестиционный редактор, агентству «ТС-Медиа» и фонду «Вера» требуются ивент-менеджеры, языковой школе «Англомания» — администратор.