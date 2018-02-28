Компания Quacquarelli Symonds опубликовала отраслевой и предметный рейтинги лучших университетов мира.

Количество российских вузов в отраслевых рейтингах QS по направлениям «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Естественные науки», а также «Социальные науки и менеджмент» в 2018 году увеличилось с 12 до 15. В этом году списки пополнили Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Университет ИТМО и Уральский федеральный университет. В сотню лучших отраслевых университетов вошли еще два российских вуза. В рейтинге «Естественные науки» 63-ю строчку занял НГУ, а в рейтинге «Социальные науки и менеджмент» на 73-м месте отметился НИУ ВШЭ.

В предметные рейтинги QS вошли 24 российских университета. В топ-100 в этом году попали девять российских университетов. Лучший результат показал НИТУ «МИСиС», который занял 30-ю позицию в предметном рейтинге «Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых». Среди лучших университетов по направлению «Физика и астрономия» названы МФТИ, МИФИ и НГУ. А НИУ ВШЭ попал сразу в два предметных списка: «Политика и международные отношения» и «Социология».

Положительную динамику здесь демонстрируют КФУ, НИТУ «МИСиС», ТГУ, ВШЭ, МИФИ, Университет ИТМО, УрФУ. Эти вузы либо впервые вошли в рейтинг, либо упрочили позиции.

Источник: представители проекта 5-100