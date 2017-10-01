Каждую неделю The Village вспоминает самые важные новости за последние семь дней. В этом выпуске: задержание Навального, дома для участников программы реновации, одобрение «Матильды» и еще 13 ключевых событий.

Последние рейсы «ВИМ-Авиа»

Последних пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» перевезут до 16 октября. Полеты выполнят «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». За это в 2018 году они получат 200 миллионов рублей из бюджета. К возвращению же пассажиров из-за границы уже подключили летный спецотряд «Россия».

Тем временем новым гендиректором «ВИМ-Авиа» вместо задержанного по делу о мошенничестве Александра Кочнева назначили Александра Бурдина, руководившего авиакомпанией «Трансаэро». Собственники же «ВИМ-Авиа» скрылись за границей.

Задержание Навального

Оппозиционера Алексея Навального в очередной раз задержали в подъезде его дома в Москве. Полиция сообщила, что он задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии» — политик собирался ехать на свой митинг в Нижнем Новгороде. Там также задержали Леонида Волкова, главу федерального штаба Навального.

Нападение на здание редакции «Ленты.ру»

В ночь на 29 сентября на Даниловской мануфактуре напали на здание, в котором находится редакция «Ленты.ру». Неизвестные разбили несколько стекол, нарисовали нацистскую символику, а также написали на одной из стен «Врешь Лента». По некоторым данным, в здание также бросили бутылку с зажигательной смесью. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Одобрение «Матильды»

В Госдуме прошел спецпоказ скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». После него депутаты решили, что картина не нарушает российское законодательство и не оскорбляет чувств верующих. «Это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны», — заявили парламентарии.

Рекордное атмосферное давление

Всю неделю в Москве фиксировали рекордное для сентября атмосферное давление. В некоторые дни оно достигало максимумов, которые не обновлялись с середины XX века. The Village уже выяснил, как это влияет на погоду и здоровье горожан.

Первые дома для участников программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список из 210 участков, где построят дома для жителей хрущевок, сносимых по программе реновации. Площадки подобрали в 75 районах во всех округах столицы. Адреса первых 12 домов уже известны. Их обзор — в нашем материале.

Жалобы на цены в зоопарке

Посетители московского зоопарка пожаловались ФАС на завышенные цены на продукты питания и воду, которые продаются на его территории. Ранее по аналогичному поводу проводилась проверка в аэропортах.

Начало продаж iPhone 8

С 29 сентября в России официально начали продавать новые смартфоны Apple — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Впервые за последние несколько лет начало продаж не сопровождалось массовым ажиотажем. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах. Предполагается, что это связано с ожиданием iPhone X.

Публикация от re:Store (@restore_ru) Сен 29 2017 в 12:20 PDT

Угроза ухода Telegram из России

Мессенджер Telegram отказался предоставлять ФСБ информацию, необходимую для расшифровки сообщений. За это на его основателя Павла Дурова составили протокол об административном правонарушении. После этого он заявил, что может и вовсе прекратить поддерживать работу мессенджера в России, чтобы не подвергать данные пользователей опасности. Ранее мы уже рассказывали, могут ли власти заблокировать Telegram.

Иск к «Яндекс.Такси»

Бывший менеджер «Лаборатории Касперского» Елена Гращенкова обратилась в суд, чтобы взыскать с «Яндекс.Такси» 60 миллионов рублей в качестве компенсации за травмы, которые она получила при аварии во время поездки в такси. Компания отказывается брать на себя ответственность за случившееся. Рассмотрение иска начнется 19 октября.

Революция в Twitter

Впервые за 11 лет существования сервиса Twitter увеличил длину сообщений. Она выросла вдвое — теперь лимит составляет 280 символов. Пользователи восприняли нововведение неоднозначно. Некоторые из них отметили, что теперь в постах будет больше ненужных слов вместо лаконичных мыслей. Другие же высмеяли этот довод, напомнив, на какие ухищрения приходилось идти раньше, чтобы опубликовать длинный текст.

Твиттер увеличил количество символов до 280. Я даже не знаю как этим воспользоваться. Просто заполню пространство предложениями. Вы знаете, я люблю собак, они такие очаровательные. А ещё мне заходят кролики с их носиками. Кажется символы подходят к концу. Поздравляю с обновлением — коперник (@Grellia_S) 27 сентября 2017 г.

Отказ от сокращения вузов

В министерстве образования и науки заявили, что программа по сокращению числа вузов в России окончательно свернута. При этом в ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за тем, как работают образовательные организации.

Атака на мемориал Буданова

Двое неизвестных — женщина в хиджабе и мужчина — бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту в память о полковнике Юрии Буданове на Комсомольском проспекте. Памятник загорелся. На нем остались повреждения. По факту случившегося проводится проверка.

Ухудшение связи из-за программы «Моя улица»

Работы по программе «Моя улица» подразумевают демонтаж части стоек, на которых размещено оборудование операторов связи в центре Москвы. Речь идет о станциях Tele2, МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». Из-за специфики работы сотовых сетей отключение оборудования может привести к проблемам со связью и в других районах столицы. Власти обещают, что этого не случится, так как вопрос проработают с операторами.

Поиск работы за сутки

Бывший глава российского подразделения Gett Виталий Крылов объявил о запуске сервиса PapaJobs для синих воротничков: таксистов, грузчиков, официантов и охранников. С его помощью, как утверждают представители сервиса, можно за 24 часа найти «работу рядом с домом». О том, как работает приложение, читайте в нашем материале.

Самые гостеприимные города России

Москва заняла второе место в рейтинге самых гостеприимных городов России. Она уступила лишь Казани. К основным плюсам города опрошенные отнесли уникальную архитектуру, транспортную доступность, самобытную кухню и радушие жителей. На третьем месте расположился Санкт-Петербург.