Каждую неделю The Village вспоминает самые важные новости за последние семь дней. В этом выпуске: ужесточение правил выдачи виз в США, обновление iOS, санация Бинбанка, продажа «Сноба», пикет против памятника Сталину и еще 10 ключевых событий.

Ужесточение повторной выдачи виз в США

США ужесточили правила повторной выдачи виз. Теперь иностранцы обязаны соблюдать заявленные цели поездки в течение трех месяцев после въезда страну, а не одного, как это было раньше. Нарушение правил будет расцениваться как заведомая ложь. Нарушителям, находящимся на территории США, может грозить депортация.

Продолжение эвакуаций

За прошедшую неделю из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали около 400 тысяч человек в 80 городах России. В Москве полицию ежедневно предупреждали об угрозе взрыва в управах и торговых центрах, а также в некоторых других общественных заведениях. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Более подробно о происходящем можно прочитать здесь.

Драка возле ТЦ «Москва»

20 сентября у торгового центра «Москва» произошла массовая драка между мигрантами и охранниками. В результате конфликта госпитализировали одного человека. По факту случившегося возбудили два уголовных дела о побоях и хулиганстве. 21 сентября повторной потасовки удалось избежать. При этом задержали несколько десятков человек.

Православные поджигатели

Правоохранители обнаружили связь между организацией «Христианское государство», выступающей против показа фильма «Матильда», и поджогами у офиса Алексея Учителя в Санкт-Петербурге и кинотеатра в Ярославле. Также с лидерами движения оказался связан Денис Мурашов, устроивший поджог в екатеринбургском кинотеатре «Космос». Главу «Христианского государства» Александра Калинина сперва отпустили после допроса, а затем вновь задержали. Более подробно о радикализации православия в России можно прочитать здесь.

Обновление iOS

Apple выпустила обновленную версию iOS для обычных пользователей. В новой операционной системе для iPhone и iPad изменился центр управления, App Store и панель уведомлений. Также в iOS 11 можно редактировать Live Photo и скриншоты, записывать видео с экрана и устанавливать приложения с поддержкой дополненной реальности. С наиболее интересными из них можно ознакомиться в подборке The Village.

Санация Бинбанка

Центробанк принял решение провести финансовое оздоровление Бинбанка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Помимо самого Бинбанка под контроль государства также перейдут остальные кредитные организации, входящие в группу: «Рост банк», «Бинбанк Диджитал» и Уралприватбанк. Все они продолжат работать в обычном режиме. Угрожают ли перестановки на банковском рынке остальным вкладчикам, можно узнать из материала The Village.

Продажа «Сноба»

Группа «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова продала свой последний актив в медиабизнесе — «Сноб». Теперь журналом и сайтом владеет гендиректор проекта Марина Геворкян. Подробности сделки не раскрываются.

Драма в Telegram

18 сентября бывший сотрудник ООО «Телеграф» Антон Розенберг, занимавший должность директора особых направлений, рассказал в своем блоге на Medium о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем, который якобы тайно ухаживал за его женой Екатериной. Стороны подали друг к другу иски, а The Village разобрался, что делать, если вы влюбились в партнера коллеги или друга.

Ликвидация RAMP

МВД объявило о ликвидации крупнейшего в России онлайн-магазина наркотиков RAMP, который прекратил свою деятельность еще в июле. Правоохранители отчитались о задержании десяти человек, работавших на этой площадке. По факту случившегося возбудили семь уголовных дел. Более подробно о произошедшем можно прочитать в материале The Village.

Угроза подорожания иномарок

С 2018 года министерство финансов собирается повысить утилизационный сбор на автомобили на 15%. Это должно принести в бюджет дополнительные 28 миллиардов рублей. При этом предполагается, что увеличение сбора отпугнет производителей иномарок. The Village выяснил, так ли это и к чему готовиться покупателям.

Немецкий автомат у памятника Калашникову

19 сентября в центре Москвы официально открыли памятник российскому оружейнику Михаилу Калашникову. Спустя несколько дней на его горельефе обнаружили чертеж немецкого автомата StG 44 конструктора Хуго Шмайссера. Российское военно-историческое общество, выступавшее за установку монумента, уже пообещало демонтировать часть композиции. Скульптор признался, что нашел ошибочное изображение в интернете.

Анонс премьеры «Нуреева»

Премьеру балета «Нуреев» об отношениях выдающихся танцовщиков XX века Рудольфа Нуреева и Эрика Бруна состоится на сцене Большого театра 9 и 10 декабря 2017 года. Режиссер постановки Кирилл Серебренников, находящийся сейчас под домашним арестом, согласился, чтобы репетиции велись без него.

Пикет против памятника Сталину

На «Аллее правителей» в центре Москвы появился бюст Иосифа Сталина авторства Зураба Церетели. Его открытие сопровождалось одиночным пикетом. Девушка пришла к памятнику с плакатом со стихотворением «Защитникам Сталина» Анны Ахматовой.

Бюст Сталина пикетировала девушка с цитатой из Ахматовой. Плакат вырывал у неё охранник, но она каждый раз доставала новый pic.twitter.com/joIph5qzqm — Наташа Зотова (@natashazotova) 22 сентября 2017 г.

Стоимость «Зарядья»

Итоговая смета парка «Зарядье» может увеличиться почти в два раза — с 14 до 30 миллиардов рублей. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркивает, что это «очень дешевое сооружение», в чем москвичи, по его мнению, даже не отдают себе отчет.

График праздников на 2018 год

В правительственной комиссии утвердили график выходных и праздничных дней в России в следующем году. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января включительно. Первый рабочий день после них назначили на вторник, 9 января. Выходной день в субботу, 6 января, перенесли на 9 марта. Первые майские праздники продлятся с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая.