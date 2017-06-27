Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом сообщают РИА «Новости».

Предполагается, что ратификация конвенции должна повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с финансированием терроризма, а также создать «дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов по выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности».

Как считают эксперты, конвенция даст возможность внести серьезные изменения в действующее законодательство. Она позволит вернуть практику конфискации доходов за преступления и привлекать к уголовной ответственности граждан, которые делали это в интересах юридических фирм.