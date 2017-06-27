Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов одобрил проект возведения дублера Остафьевского шоссе. Об этом The Village сообщили в пресс-службе комитета.

По словам главы комитета Валерия Леонова, строительство трассы обеспечит транспортную связь поселений Рязановское и Щербинки в обход села Остафьево.

«Участок строительства автомобильной дороги Остафьевское шоссе от Проектируемого проезда № 948 до Рязановского шоссе расположен на территории поселений Рязановское, Воскресенское, Щербинка и района Южное Бутово Новомосковского и Юго-Западного административных округов столицы», — отметили в пресс-службе.