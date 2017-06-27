Активисты устроили церемонию прощания с Минкомсвязью и Роскомнадзором (обновлено)
Обновлено: добавлена информация о задержании одного из участников акции в Москве.
Вечером во вторник, 27 июня, активисты устроили церемонию прощания с министерством связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзором. Поводом для этого послужило ужесточение интернет-регулирования в стране. Об этом The Village рассказал представитель движения «Весна» Богдан Литвин.
Акция проходит с 17:00 в Москве и Санкт-Петербурге. В первом случае активисты возлагают цветы — четное количество гвоздик — у здания Минкомсвязи в доме № 7 на Тверской улице, а во втором — у здания управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в доме № 27 на Галерной улице.
Церемонию прощания с ведомствами в столице организует «Протестная Москва», а в Санкт-Петербурге — «Весна».
«Мы прощаемся с ведомствами, продемонстрировавшими смерть мозга в связи с недавними блокировками, полузапретом Telegram, законами о мессенджерах и VPN, и главное — вчерашними поправками в законопроект о критической инфраструктуре, которые окончательно убьют интернет и IT-отрасль в России как таковую», — пояснили суть акции организаторы.
UPD (18:15): Представители «Протестной Москвы» сообщили The Village, что у здания Минкомсвязи на Тверской задержали несовершеннолетнего Никиту Мартынова, который решил присоединиться к акции. Его увезли в ОВД «Тверской».
Глава Русской Пастафарианской Церкви Михаил Самин уточнил The Village, что Мартынова задержали из-за того, что тот не взял с собой паспорт. Остальные участники акции пришли с документами. По последним данным, сейчас Мартынов находится в кабинете инспектора по делам несовершеннолетних.
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