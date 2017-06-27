Обновлено: добавлена информация о задержании одного из участников акции в Москве.

Вечером во вторник, 27 июня, активисты устроили церемонию прощания с министерством связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзором. Поводом для этого послужило ужесточение интернет-регулирования в стране. Об этом The Village рассказал представитель движения «Весна» Богдан Литвин.

Акция проходит с 17:00 в Москве и Санкт-Петербурге. В первом случае активисты возлагают цветы — четное количество гвоздик — у здания Минкомсвязи в доме № 7 на Тверской улице, а во втором — у здания управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в доме № 27 на Галерной улице.

Церемония прощания с Минкомсвязи и РКН началась. Приносите сегодня сюда гвоздики. Галерная 27. Подробности: https://t.co/pSfD8QtvUn pic.twitter.com/LoaHhshzfy — Движение Весна (@spb_vesna) 27 июня 2017 г.

Публикация от Fr1eNDs (@fr1ends77) Июн 27 2017 в 7:35 PDT

Церемонию прощания с ведомствами в столице организует «Протестная Москва», а в Санкт-Петербурге — «Весна».

«Мы прощаемся с ведомствами, продемонстрировавшими смерть мозга в связи с недавними блокировками, полузапретом Telegram, законами о мессенджерах и VPN, и главное — вчерашними поправками в законопроект о критической инфраструктуре, которые окончательно убьют интернет и IT-отрасль в России как таковую», — пояснили суть акции организаторы.

UPD (18:15): Представители «Протестной Москвы» сообщили The Village, что у здания Минкомсвязи на Тверской задержали несовершеннолетнего Никиту Мартынова, который решил присоединиться к акции. Его увезли в ОВД «Тверской».

Глава Русской Пастафарианской Церкви Михаил Самин уточнил The Village, что Мартынова задержали из-за того, что тот не взял с собой паспорт. Остальные участники акции пришли с документами. По последним данным, сейчас Мартынов находится в кабинете инспектора по делам несовершеннолетних.