«Школа современной пьесы» съедет из ДК имени Серафимовича
«Школа современной пьесы» съедет из здания Дома культуры имени Серафимовича, который сносят вопреки запрету Мосгорнаследия. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
По словам основателя и художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза, в происходящем нет никакого скандала. «ДК принадлежит каким-то серьезным организациям, банкам и так далее. Три года назад они сдали его нашему театру в аренду, когда у нас случился пожар, и началась стройка. Мы платили аренду, провели там огромный ремонт. До открытия нашего театра на Трубной нам ждать еще год. А они ждать не хотят, это их полное право. Они попросили нас освободить здание, и мы мирно это сделали», — рассказал он.
На ближайший год «Школа современной пьесы» переедет в клуб на Грузинском валу.
Работы по сносу Дома культуры имени Серафимовича 1929 года постройки начались в понедельник, 26 июня. Мосгорнаследие выдало предписание прекратить снос, но 27 июня он возобновился. Власти уже пообещали оштрафовать нарушителей предписания на сумму до 5 миллионов рублей.
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