«Школа современной пьесы» съедет из здания Дома культуры имени Серафимовича, который сносят вопреки запрету Мосгорнаследия. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам основателя и художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза, в происходящем нет никакого скандала. «ДК принадлежит каким-то серьезным организациям, банкам и так далее. Три года назад они сдали его нашему театру в аренду, когда у нас случился пожар, и началась стройка. Мы платили аренду, провели там огромный ремонт. До открытия нашего театра на Трубной нам ждать еще год. А они ждать не хотят, это их полное право. Они попросили нас освободить здание, и мы мирно это сделали», — рассказал он.

На ближайший год «Школа современной пьесы» переедет в клуб на Грузинском валу.

Работы по сносу Дома культуры имени Серафимовича 1929 года постройки начались в понедельник, 26 июня. Мосгорнаследие выдало предписание прекратить снос, но 27 июня он возобновился. Власти уже пообещали оштрафовать нарушителей предписания на сумму до 5 миллионов рублей.