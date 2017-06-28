В России начнут готовить специалистов в сфере национальных и религиозных отношений. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Сергея Пилипенко.

«Такого направления подготовки, которое бы покрывало полностью данный профессиональный стандарт, на сегодняшний день нет. Мы посмотрели: с таким профессиональным стандартом сопряжены не менее чем 15 федеральных государственных образовательных стандартов, то есть 15 направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. На наш взгляд, следует выделить среди них базовые — это регионоведение России, теология, социология, культуроведение и другие», — сказал Пилипенко.

Он отметил, что, как только утвердят рассматриваемый профессиональный стандарт, будет год, «чтобы внести изменения в соответствующие федеральные государственные образовательные стандарты».

Чиновник добавил, что профессиональный стандарт «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений» разработан с целью укрепления российской идентичности, сохранения и развития этнокультурного, религиозного многообразия народов России, гражданской культуры общения, социальной адаптации и интеграции мигрантов.

Документ вынесут на широкое обсуждение.