Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что основатель Telegram Павел Дуров не сделал встречный шаг для сотрудничества с Роскомнадзором. Об этом Клименко сообщил агентству RNS.

Я думаю, Дуров, по сути, не сделал шаг навстречу. По факту подходит известное высказывание: «По факту верно? А по сути, издевательство». Герман Клименко , советник президента по вопросам развития интернета

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» данные, необходимые Роскомнадзору для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации.

«Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств. Мы не будем выполнять антиконституционный и нереализуемый технически „закон Яровой“, равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», — пояснил основатель мессенджера.

«Если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», — подытожил Дуров.

В результате Роскомнадзор решил внести Telegram в реестр организаторов распространения информации.