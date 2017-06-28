Петербургский музыкальный фестиваль Roof Music Fest объявил программу на июль и август. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Для проведения концертов выбрали пространство InCloud на крыше бизнес-центра Light House. 16 июля там выступят Guru Groove Foundation, 23 июля — «Фрукты», а 23 августа — SunSay. 30 июля на крыше на «Бауманской» пройдет концерт Krec.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте.

В Санкт-Петербурге шестой по счету Roof Music Fest стартовал 14 мая на крыше Hi-Hat. В этом году в фестивале примут участие как джазовые, так и поп-, инди- и рок-музыканты. Среди них — IOWA, SunSay, Alai Oli, Ассаи, Billyʼs Band, Mgzavrebi, а также «Дунаевский Orchestra».