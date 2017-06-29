Синоптики предупредили о потенциально опасных погодных условиях в пятницу, 30 июня, в Москве. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По данным метеорологов, к вечеру пятницы жителей столицы ожидает грозовой дождь с градом, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Москве при этом в первой половине дня повысится до 26–28 градусов.

Согласно расчетам синоптиков, в районе ВДНХ может выпасть более 20 миллиметров осадков, что близко к рекордному значению для 30 июня. Так, в 1923 году суточный максимум осадков составил 22,3 миллиметра.

Ранее МЧС неоднократно напоминало, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей. Кроме того, разряды молний могут повредить не оборудованные громоотводом здания.