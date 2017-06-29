Авиакомпания UTair запустила прямые рейсы из Москвы в греческий Ираклион. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Самолеты компании будут летать в центральный город острова Крит по четвергам и воскресеньям. Так, в четверг вылеты из московского аэропорта Внуково запланированы на 10:25, прибытие в Ираклион — в 14:45 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать в 15:45 и прибывать в Москву в 19:50.

В воскресенье вылеты из Внукова назначены на 09:55 с прибытием на Крит в 14:15 (местное время). Обратно самолеты будут отправляться в 15:10 и прибывать в Москву в 19:15 (местное время). Выполнять рейсы будет Boeing 737–500.

Авиабилеты уже поступили в продажу.