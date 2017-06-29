В Совете Федерации предложили ввести запрет на курение около подъездов многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 29 июня.

В документе говорится, что действующий антитабачный закон следует дополнить и запретить курение «в лифтах, помещениях общего пользования и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов».

В нем также отмечается, что ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. «При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома, а жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации».

По мнению авторов законопроекта, проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин. «Постоянное присутствие „дымящих“ офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в т. ч. онкологии, у некурящих граждан», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Антитабачный закон в России действует с 2013 года. Согласно ему сейчас запрещено курить в барах и ресторанах, на вокзалах и в аэропортах, в поездах, а также запрещена реклама и спонсорство табачных компаний. В жилых домах нельзя курить на лестничных площадках, в подъездах, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, а также на технических этажах.