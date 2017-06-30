В субботу, 1 июля, столицу начнут украшать ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

В городе появится более 600 тематических плакатов с ромашками и сердцами. Праздничные открытки можно будет увидеть вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Кроме того, на 40 цифровых билбордах и медиафасаде на здании Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные короткие видеоролики.

«Ромашка считается главным символом праздника — Дня семьи, любви и верности. Именно поэтому эти цветы будут размещены на всех плакатах и роликах», — отметили в столичном комплексе городского хозяйства.

Городские парки также украсят в честь праздника — там установят объемные цветы. В частности, ромашки появятся в Таганском, Измайловском, Лианозовском и Савеловском парках, а также в «Северном Тушине», «Филях» и других парковых зонах.

К празднику парки, музеи, библиотеки и культурные центры, а также городские кинотеатры подготовили тематическую программу. Всего в учреждениях столичного департамента культуры пройдет более 100 мероприятий.

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают в память о двух православных святых — князе Петре и его жене Февронии, которые правили в Муроме в XIII веке. Они считаются образцом крепких семейных отношений. После смерти их стали почитать как покровителей брачных уз.