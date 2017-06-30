Американские власти потребовали ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы в США из двух московских аэропортов — Домодедово и Шереметьево. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель министерства национальной безопасности США.

В частности, в аэропортах должны усовершенствовать «досмотр пассажиров при помощи технических средств» и ввести «более тщательный досмотр персональных электронных устройств». Кроме того, американские власти потребовали усилить «меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания». Также было указано на необходимость «применения более продвинутых технологий», расширение практики использования кинологических групп и «установки дополнительных зон предварительного досмотра».

Ранее уведомление американских властей с требованием ввести дополнительные меры авиационной безопасности на рейсах в США уже получил «Аэрофлот».

Отказ того или иного субъекта усилить меры безопасности в соответствии с выдвинутыми ведомством требованиями может стать причиной приостановки разрешения на выполнение рейсов в США.

В конце июня американские власти ввели новые требования безопасности при проверке пассажиров самолетов, выполняющих рейсы в США. Речь идет о дополнительной проверке пассажиров и их гаджетов на наличие взрывных устройств. Новые меры касаются 280 аэропортов в 105 государствах.