Министерство внутренних дел подготовило концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы, в которой предлагается перенаправить миграционные потоки из Центральной России на Дальний Восток. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Первую концепцию миграционной политики приняли в 2012 году. Она рассчитана до 2025 года. Министерство же считает, что в нее необходимо внести изменения из-за «политической нестабильности в различных регионах мира» и для «борьбы с ксенофобией и национальной и расовой нетерпимостью».

В связи с этим ведомство предлагает создать условия «для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы»: в первую очередь, на Дальний Восток и в Байкальский регион. Предлагается также стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», изменить систему выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание и вида на жительство и правила предоставления гражданства России и увеличить подъемные для россиян до одного миллиона рублей.

Предполагается, что для адаптации мигрантов нужно будет создать центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также специальный телеканал и циклы телепередач.

При этом пока не решено, какое ведомство будет заниматься вопросами адаптации мигрантов. На эту функцию претендует как МВД, так и Федеральное агентство по делам национальностей. Источник издания не исключил, что в итоге в России могут воссоздать миграционную службу.