Утром в пятницу, 30 июня, в двух районах столицы обнаружили предметы, похожие на артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство «Москва».

Первая находка располагается на строительной площадке моста в поселении Краснопахорское Новой Москвы. Еще один закопанный в землю предмет обнаружился у дома 38 в Путевом проезде в Северо-Восточном административной округе.

Сейчас места обнаружения подозрительных предметов оцеплены. Их изучают специалисты.