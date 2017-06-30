С 12:30 в пятницу, 30 июня, в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом предупреждает МЧС.

По прогнозам синоптиков, горожан ожидает грозовой ливень, град и сильный ветер, скорость которого во время порывов может достигать 19–24 метров в секунду. Предполагается, что во второй половине дня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Коммунальные службы города уже перешли на усиленный режим работы.

За ухудшением погодных условий можно следить в реальном времени с помощью карты облачности от Accuweather, «Яндекс.Погоды» и сервиса грозопеленгации.

Одновременно с этим метеорологи отмечают, что 30 июня, предположительно, станет самым теплым днем 2017 года. Воздух в Москве прогреется до 26–28 градусов. Предыдущий максимум этого года был зафиксирован перед ураганом 29 мая. Он составил 25,9 градуса.

Ранее МЧС неоднократно напоминало, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей. Кроме того, разряды молний могут повредить не оборудованные громоотводом здания.

С более подробной инструкцией о правилах поведения при штормовом предупреждении можно ознакомиться здесь.