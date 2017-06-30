Басманный суд Москвы санкционировал арест Расима Искакова, который обвиняется в нападении на представителей власти в ходе акции в Москве 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расима Искакова, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ — „Применение насилия к представителю власти“. Данная мера пресечения избрана на два месяца, то есть до 27 августа 2017 года», — сказала она.

По данным следствия, Искаков трижды применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции. Вину он не признал, а от дачи показаний отказался. Отмечается, что Искаков является уроженцем Республики Дагестан без постоянного места жительства и работы.

12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В Москве задержали около 823 человек, в Петербурге — 500.