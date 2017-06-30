Из-за сильного ветра на востоке Москвы на мужчину упала ветка дерева. Об этом сообщает ТАСС.

«Он получил нетяжелые травмы. Ему оказывают медицинскую помощь», — рассказал источник агентства в экстренных службах. Он уточнил, что происшествие произошло в районе Измайлово — у дома 18 на улице Мироновской.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома.