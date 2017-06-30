Обрушившийся на Москву ливень затруднил работу аэропортов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписаний».

По состоянию на 14:55 в столичных аэропортах задержали уже 53 рейса: 33 из них — в Шереметьеве, 19 — в Домодедове, а еще один — во Внукове. Кроме того, как и сообщалось ранее, отменены вылеты из Домодедова в Батуми и Анталью.

Согласно утренним сводкам по работе аэропортов, сильнее всего непогода отразилась на работе Шереметьева.

В пятницу, 30 июня, МЧС объявило в Москве и Подмосковье штормовое предупреждение. Около 14:00 в регионе начался грозовой ливень с градом и порывами ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут достигать скорости до 24 метров в секунду. Жителям рекомендовали отказаться от использования личного транспорта и по возможности оставаться дома. При этом СМИ уже сообщили об одном пострадавшем от падения ветки.