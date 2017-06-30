Второй кинотеатр сети «Каро» под открытым небом откроется в парке «Музеон». Об этом The Village сообщили представители кинотеатра.

«Наш первый кинотеатр под открытым небом работает с 1 июня и, несмотря на нестабильные погодные условия, показывает хорошие результаты. Очевидно, что зрителям нравится формат летнего кинотеатра, и они с удовольствием смотрят кино на свежем воздухе», — отметила президент сети Ольга Зинякова.

«Каро Музеон» вместит до 350 зрителей, которые смогут расположиться на стационарных лавочках под большим навесом и мягких пуфах под открытым небом. У входа в кинотеатр будет работать кинобар.

В летнем кинотеатре будут проводить по одному сеансу каждый день до конца сезона. В день открытия зрителям покажут экранизацию романа Стивена Фрая «Гиппопотам».

Ознакомиться с полным расписанием и приобрести билеты можно тут.