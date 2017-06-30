Власти Москвы выставили на аукцион нежилые помещения городской усадьбы Шувалова-Голицыных. Об этом The Village сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

Общая площадь продаваемых помещений, расположенных на Покровке, 38а, составляет 1 362,8 квадратных метра. Сама усадьба представляет собой двухэтажное кирпичное здание с антресолями площадью 1 990 квадратных метров. В ведомстве отметили, что здание находится в удовлетворительном состоянии, при этом летом 2014 года был отремонтирован фасад.

В сообщении о торгах уточняется, что объект является памятником культурного наследия федерального значения, поэтому покупатель обязан соблюдать в отношении него охранные обязательства, предусмотренные законом. Инвестор должен разработать проект реставрации и выполнить реставрационные работы.

Начальная цена лота — 189 миллионов рублей. Прием заявок будет осуществляться до 3 августа, а сами торги состоятся 9 августа 2017 года. Организатором аукциона выступает департамент по конкурентной политике.

Городская усадьба Шувалова-Голицыных, построенная в 1780 году по заказу графа И. И. Шувалова, является одним из памятников раннего классицизма. В этом доме родился и вырос московский городской голова князь В. М. Голицын.