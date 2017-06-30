Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: размер теневой экономики России, временная остановка работы Межтопэнергобанка, арест второго подозреваемого в нападении на полицейских 12 июня и предложение отправлять мигрантов на Дальний Восток.

Шторм в Москве

В пятницу на столицу обрушился грозовой ливень и град с порывами ветра до 19–24 метров в секунду. За шесть часов в Москве выпало более 70 % от месячной нормы осадков.

От удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья погиб мужчина. По данным ТАСС, в Московском регионе от стихии погиб еще один человек, также девять человек обратились за медицинской помощью.

Среди последствий ненастья — потоп у аэропорта Шереметьево, массовые задержки авиарейсов и сбой на МЦК из-за упавшего дерева.

На Красной площади. Даже туалеты бегут от кровавого режима. pic.twitter.com/iZbLHELXHR — EugeneD. (@EugeneDX14) 30 июня 2017 г.

Обновление Telegram «для борьбы с цензурой»

Мессенджер Telegram выпустил обновление для мобильных устройств, позволяющее делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов. Обновление, получившее название «Свобода слова», посвящено созданию «инструмента для борьбы с цензурой».

Арест второго подозреваемого в нападении на полицейских 12 июня

Басманный суд Москвы арестовал Расима Искакова, обвиняющегося в нападении на полицейских в ходе акции протеста в Москве 12 июня. Искакова заключили под стражу на два месяца — до 27 августа 2017 года. По данным следствия, обвиняемый трижды применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции.

Продление контрсанкций

Владимир Путин подписал указ о продлении действия ответных мер на антироссийские санкции до 31 декабря 2018 года. Ранее, 28 июня, власти Евросоюза продлили действие экономических санкций против России на полгода. Одновременно с этим Минфин США расширил санкционный список.

Размер теневой экономики России

По оценкам экспертов, Россия заняла четвертое место среди крупнейших теневых экономик мира. Объемы неформальной экономики страны предположительно составляют 39 % от национального ВВП. Показатель теневой экономики в России практически на 84 % выше, чем в среднем по миру. Больший объем скрытой экономики лишь у Украины, Нигерии и Азербайджана.

Временная остановка работы Межтопэнергобанка

Межтопэнергобанк приостановил работу своих отделений в столице и регионах из-за сбоя в программном обеспечении и паники клиентов. Компания временно не принимает заявки на обслуживание вкладов и кредитов как от физических, так и от юридических лиц. Ранее СМИ сообщали, что обслуживание клиентов Межтопэнергобанка приостановили из-за возможного отзыва у него лицензии.

Предложение МВД изменить миграционную политику

МВД подготовило концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы, в которой предложило отправлять мигрантов из Центральной России на Дальний Восток. В министерстве инициативу связали с «политической нестабильностью в различных регионах мира», а также «борьбой с ксенофобией и национальной и расовой нетерпимостью».

Кроме того, в МВД предложили стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию» и увеличить подъемные для россиян до миллиона рублей.