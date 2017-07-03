Специалисты Мосводостока и сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Так, в Москве будут круглосуточно дежурить 358 бригад, в распоряжении которых будет 283 единицы техники. Отмечается, что, несмотря на сильные ливни, подтопления пока не фиксировались. Особое внимание уделяется участкам, где скопления воды могут привести к затруднениям в движении общественного транспорта.

В сообщение напоминают также, что если вода вдруг затопила двор, то нужно обратиться в управу района, префектуру округа, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства или Мосводосток.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности из-за дождя, гроз и ветра.