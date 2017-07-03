В здании московской Госавтоинспекции открылись Музей истории столичного управления ГИБДД и учебные классы. Об этом сообщает агентство «Москва».

«У нас никогда не было помещения серьезного, где можно было бы разместить имеющиеся экспонаты. Нам хотелось создать единый музей Госавтоинспекции столицы. Большая экспозиция времен Великой Отечественной войны, письма с фронта, документы. Нам хотелось, чтобы вдовы, семьи погибших, самое ценное, что хотели бы видеть в музее, разместили здесь», — рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко.

Также были открыты учебные классы — классы устройства и обслуживания транспорта, классы сдачи теоретических экзаменов по правилам дорожного движения. Одновременно в учебных классах могут обучаться до 90 человек.