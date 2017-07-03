Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин пообещал, что гостиницу «Золотой колос», располагающуюся на территории ВДНХ, сносить не будут. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не директор ВДНХ, но могу сказать однозначно — это невозможно», — ответил Левкин на вопрос о возможном сносе гостиницы «Золотой колос». Он также напомнил, что гостиница относится к объектам культурного наследия.

В мае 2017 года СМИ писали, что на совещании мэрии по программе реновации подняли вопрос о сносе гостиницы «Золотой колос». Предполагалось, что освободившуюся территорию используют для строительства новых домов для жильцов из пятиэтажек под снос.

1 июля Президент России Владимир Путин подписал закон о программе реновации в Москве. Предполагается, что она затронет почти 2 миллиона жителей. Окончательные результаты голосования со списком домов, которые пойдут под снос, должны быть опубликованы в июле-августе 2017 года.