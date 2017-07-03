Взрослых и детей научат фотографировать на мастер-классах в «Аптекарском огороде». Об этом сообщает агентство «Москва».

12 июля пройдет занятие для взрослых и детей, темой которого станет «Игра теней в фотографии». Слушателям расскажут о создании изображения с использованием теней и рисовании силуэтов.

19 июля проведут мастер-класс для взрослых и детей от 12 лет под названием «Жанры в фотографии» — его темой станет знакомство с работами известных авторов разных жанров и применение навыков на практике.

На мастер-классе «Iphonoграфия» (26 июля) расскажут о приложениях и оборудовании для работы с мобильной фотографией.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на странице «Расписание экскурсий» на официальном сайте «Аптекарского огорода».