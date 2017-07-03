В Москве появилась скульптурная композиция, посвященная встрече президента СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает «РИА Новости».

Памятник скульптора Александра Бурганова установили в сквере у музея «Дом Бурганова» в переулке Сивцев Вражек. Здесь расположены две предыдущие работы автора, посвященные российско-американским отношениям.

Публикация от Tatiana Turaeva (@turaevatatiana) Июл 1 2017 в 8:12 PDT

Композицию, посвященную президенту США Аврааму Линкольну и императору Александру II, открыли в переулке Сивцев Вражек в 2008 году. В 2016 году здесь появилась скульптура «Встреча на Эльбе.1945 год».

Первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве в ноябре 1985 года послужила началом серии советско-американских саммитов, предопределивших конец холодной войны.