Сеть лабораторий «Инвитро», подвергнувшаяся кибератаке 29 июня, возобновит работу всех медицинских офисов во вторник, 4 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель компании Александр Островский.

Островский отметил, что время выдачи результатов анализов будет временно увеличено. Кроме того, временно не будут проводиться срочные исследования.

В среду, 28 июня, «Инвитро» подверглась кибератаке. В компании подчеркнули, что персональные данные клиентов не пострадали. 30 июня приостановила прием анализов в офисах в России, Казахстане и Белоруссии.