В поездах «Стриж» на направления Москва — Нижний Новгород и Москва — Берлин открылся лекторий от проекта Arzamas. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «РЖД».

Так, во время поездки пассажиры могут прослушать лекции по истории, литературе, искусству, антропологии, философии. Лекции транслируются через наушники по аудиоканалу поездного радио. Сами лекции читают доктора филологических, социологических, исторических и философских наук, сотрудники РАН, профессора российских и международных высших образовательных учреждений.

Лекторий включает 14 курсов: «Весь Шекспир», «Как читать русскую литературу», «Революция 1917 года», «Мир Булгакова», «Византия для начинающих», «Социология как наука о здравом смысле», «Повседневная жизнь Парижа», «Русское искусство XX века», «Генеалогия русского патриотизма», «Рождение, любовь и смерть русских князей», «Петербург накануне революции».