Росгвардия рассказала о работе, проделанной за год с момента подписания закона о создании ведомства 3 июля 2016 года. Об этом сообщает агентство «РБК».

Так, сотрудники Росгвардии в 2016 году уничтожили 125 предполагаемых бандитов и свыше 300 их лагерей, схронов и убежищ во время контртеррористических операций на Северном Кавказе. В ведомстве уточнили, что бойцы вневедомственной охраны гвардии помогли раскрыть более 40 тысяч правонарушений и задержать примерно 47 тысяч вероятных преступников.

Вдобавок к этому 12 тысяч бойцов Росгвардии обеспечивали безопасность на Кубке конфедераций. «Силами Росгвардии проведено свыше 17,5 тысячи проверочных мероприятий по контролю за оборотом оружия. В ходе выполнения этих задач по подозрению в совершении преступлений задержаны 638 человек, 27 из которых находились в розыске», — добавили в ведомстве.

Кроме того, войска Росгвардии участвовали в ликвидации последствий наводнения в Ставропольском крае. Они же охраняют мощи Николая Чудотворца и особо опасные объекты — атомные электростанции и объекты ядерно-оружейного комплекса. Вдобавок к этому их привлекают к обеспечению порядка на массовых акциях протеста.

5 апреля 2016 года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. Позже организацию переименовали в Росгвардию. В ее состав вошли около 400 тысяч сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди их основных задач значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль за оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. При этом служащие нацгвардии могут применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.